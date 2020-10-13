中台灣慢壘選手心臟驟停　靠CPR+AED幸運保命　6天後康復出院

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中一名40歲黃姓男子本身有三高家族史，日前至彰化參加慢速壘球賽時，突然失去意識、停止呼吸心跳，所幸現場有專業的醫護團隊和AED設備，使用電擊和CPR接力搶救下，終於恢復意識，送醫院接受治療6天後康復出院。

負責安排支援運動賽事醫護站的彰基急診緊急醫療救護訓練中心副主任蔡慧美說：「黃先生真的很幸運，彰化的部分運動場地沒有AED設備，一般的運動賽事不一定申請醫護支援，申請了醫護支援，也不一定每家醫院醫護站支援都有帶AED！」而黃先生參加的這場算大型賽事、又申請備有AED的彰基醫護站支援，再加上現場有人先進行壓胸急救，才成功救了黃先生一命！

彰基副院長周志中醫師表示， AED(Automated External Defibrillator)，稱為「自動體外心臟電擊去顫器」，在患者喪失意識、沒有心跳、呼吸的時候，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，甚至到95%，再加上現場的CPR與緊急醫療技術員的幫忙，緊急搶救並將病患送至急診室、加護病服接受治療，最後由心臟內科醫師安排裝上永久的去顫器，黃先生才得以保命。

負責此次執行心導管手術及心臟去顫器置入手術的心臟科黃宏凱醫師指出，在進行心導管手術過程中，發現黃姓患者心血管幾乎每一條都狹窄，但無法以單一血管栓塞造成心律不整事件解釋這次的突發狀況，為了避免將來再次發生心律不整狀況，故為黃男裝設永久型心臟去顫器，未來患者需定期回診追蹤，確認去顫器數值及心臟狀況。

彰基急診部主任林晏任醫師表示，衛生福利部近年統計國人十大死因，心臟疾病皆高居前三名，像近一兩年多位名人猝然離世，有部分就與心臟疾病有關，像黃男這樣有家族史的民眾，都應定期檢查或留意心臟狀況。

而心臟疾病所造成的死亡，許多是突發性心跳停止，此時就需要以電擊使心跳恢復正常。文獻指出，突發性心律不整而心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將逐漸遞減。

因此，林晏任醫師呼籲公部門及公共場所主責單位，應認真考慮設置AED，以搶救寶貴生命。