美國對台灣最新軍售案　3項武器近日通知國會

洛克希德馬丁公司生產的高機動性火箭砲系統（圖片來源：翻攝自美國國防部 https://bit.ly/36Y7UUC） 洛克希德馬丁公司生產的高機動性火箭砲系統（圖片來源：翻攝自美國國防部 https://bit.ly/36Y7UUC）

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）路透社今（13）日引據五位不具名消息人士報導，美國白宮已知會參、眾兩議院外交委員會領袖，關於國務院通過向台灣出售三項武器的計畫，並將在近日正式通知國會。

這三項武器包洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）生產的高機動性火箭砲系統（HIMARS）、波音公司（Boeing Co）製造稱為「SLAM-ER」的增程型距外陸攻飛彈，以及搭載於F-16戰機，可將即時圖像與數據傳輸回地面站台的外部傳感器吊艙。

路透社在9月間便曾報導，美國政府計畫向台灣出售七項主要武器系統；至於其他軍售項目，包括軍用無人機、反鑑導彈、以及水雷等用於反制兩棲登陸行為的武器，則預計將在近期通知國會。

參、眾兩院的外交委員會有權在國務院通知美國國會做正式審查前，審議並駁回美國的軍售計畫，然而報導指出，在國會議員現在普遍認知中國的侵略行為及展現對台灣的支持的情況下，不太可能會反對對台的軍售案。

針對相關報導，我國外交部發言人歐江安今日僅表示，政府持續基於整體國防安全情勢就各項防禦需求與美方密切協調聯繫，美方正進行相關審查程序，「我方尚未接獲正式通知，待美方正式知會國會後，將適時對外說明。」國防部則不予置評。

而根據路透社，中國駐美國大使館則透過電子郵件對此事作出回應，中國敦促美方停止對台軍售並終止與台灣的軍事往來，「以免嚴重損害中美關係及兩岸和平穩定。」

一名美國國務院發言人則表示，根據政策，在軍售或移轉案尚未正式通知國會前，行政部門不會證實相關事件或發表評論。