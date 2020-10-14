〈時評〉中國國民黨的問題不只名稱

國民黨10日上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國 109年國慶日升旗典禮」，黨主席江啟臣（前左起）、 前總統馬英九、前副總統吳敦義等人出...
國民黨10日上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國 109年國慶日升旗典禮」，黨主席江啟臣（前左起）、 前總統馬英九、前副總統吳敦義等人出席，與現場民眾 共同慶祝中華民國生日。 中央社記者謝佳璋攝 109年10月10日
(來源 中央社)
國民黨又掀起改名與否的討論，這次是希望把「中國國民黨」改為「中華民國國民黨」，不過，國民黨的思維和路線不調整，就算把名稱改為「台灣國民黨」，一樣無濟於事。
但更可怕的是，每次只要觸及到改名的議題，最後就會無疾而終，國民黨欠缺的不只是最後一哩路，現在連第一步都跨不出去，外界如何能有所期待？
以這次改名為例，由國民黨立委林為洲所發起，但前總統馬英九立刻就說，這不是國民黨的改革議程，不必討論；現任國民黨主席江啟臣也直言，目前對國民黨最重要的議題、還有黨內最大的共識，應該就是監督民進黨、制衡一黨獨大。
從國民黨前後任主席的反應，可以清楚看出國民黨要改名是遙遙無期，因為像是黨內立委賴士葆、陳雪生、吳斯懷等人，都接連對林為洲的主張提出質疑。
其實，國民黨要不要改名的爭議，已經困擾國民黨長達20年的時間。從2000年開始，國民黨第一次失去政權，當時已有中常委提案，希望把中國國民黨改為「台灣國民黨」或是「中華民國國民黨」；2004年，國民黨又選輸了，這個議題又捲土重來，一些國民黨本土派的人士都持贊同意見，最後仍被擋了下來。
從此以後，只要國民黨選舉失利，這項議題就會再度被挑起，像這幾年，國民黨本土派人士又想組成台灣國民黨聯盟，也有一些年輕的國民黨員，主張把「中國國民黨」直接正名為「國民黨」，只可惜，連同這一次陳為洲在內，遲遲沒有下文。
不過，國民黨真正的問題不是在黨名，而是在路線之爭，對於如何處理兩岸關係，以及面對共產黨的態度，國民黨內部始終存在不同的看法，因此，光連是否拿掉92共識都能吵上老半天，最後只好回到原點，一事無成，國民黨改名的矛盾也是如此，到頭來還是胎死腹中。
國民黨不願認真辯論路線之爭，就算是換了名稱，一樣是新瓶裝舊酒，賣相再好，也撐不了太久，然而，現在國民黨連包裝都省了，只怕願意埋單的選民會愈變愈少，惡性循環下，國民黨只會離民心更遠。
（作者李平華，資深媒體人）