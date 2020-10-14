〈時評〉中國國民黨的問題不只名稱

國民黨10日上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國 109年國慶日升旗典禮」，黨主席江啟臣（前左起）、 前總統馬英九、前副總統吳敦義等人出... 國民黨10日上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國 109年國慶日升旗典禮」，黨主席江啟臣（前左起）、 前總統馬英九、前副總統吳敦義等人出席，與現場民眾 共同慶祝中華民國生日。 中央社記者謝佳璋攝 109年10月10日 (來源 中央社)

國民黨又掀起改名與否的討論，這次是希望把「中國國民黨」改為「 中華民國國民黨」，不過，國民黨的思維和路線不調整， 就算把名稱改為「台灣國民黨」，一樣無濟於事。

但更可怕的是，每次只要觸及到改名的議題，最後就會無疾而終， 國民黨欠缺的不只是最後一哩路，現在連第一步都跨不出去， 外界如何能有所期待？

以這次改名為例，由國民黨立委林為洲所發起， 但前總統馬英九立刻就說，這不是國民黨的改革議程，不必討論； 現任國民黨主席江啟臣也直言，目前對國民黨最重要的議題、 還有黨內最大的共識，應該就是監督民進黨、制衡一黨獨大。

從國民黨前後任主席的反應， 可以清楚看出國民黨要改名是遙遙無期，因為像是黨內立委賴士葆、 陳雪生、吳斯懷等人，都接連對林為洲的主張提出質疑。

其實，國民黨要不要改名的爭議，已經困擾國民黨長達20年的時間 。從2000年開始，國民黨第一次失去政權， 當時已有中常委提案，希望把中國國民黨改為「台灣國民黨」或是「 中華民國國民黨」；2004年，國民黨又選輸了， 這個議題又捲土重來，一些國民黨本土派的人士都持贊同意見， 最後仍被擋了下來。

從此以後，只要國民黨選舉失利，這項議題就會再度被挑起， 像這幾年，國民黨本土派人士又想組成台灣國民黨聯盟， 也有一些年輕的國民黨員，主張把「中國國民黨」直接正名為「 國民黨」，只可惜，連同這一次陳為洲在內，遲遲沒有下文。

不過，國民黨真正的問題不是在黨名，而是在路線之爭， 對於如何處理兩岸關係，以及面對共產黨的態度， 國民黨內部始終存在不同的看法，因此，光連是否拿掉92共識都能 吵上老半天，最後只好回到原點，一事無成， 國民黨改名的矛盾也是如此，到頭來還是胎死腹中。

國民黨不願認真辯論路線之爭，就算是換了名稱， 一樣是新瓶裝舊酒，賣相再好，也撐不了太久，然而， 現在國民黨連包裝都省了，只怕願意埋單的選民會愈變愈少， 惡性循環下，國民黨只會離民心更遠。

（作者李平華，資深媒體人）