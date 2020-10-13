受試者出現不適 美國嬌生暫停COVID-19疫苗試驗

美國嬌生公司（Johnson ＆ Johnson）今天表示，由於一名受試者出現不明原因疾病，已暫停2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床試驗。

嬌生公司在聲明中說：「由於一名研究受試者出現無法解釋的疾病，我們已暫停所有COVID-19候選疫苗臨床試驗中的進一步施打，包括第3期整體試驗（Phase 3 ENSEMBLE trial）。」

根據聲明，獨立的數據及安全監察委員會及嬌生公司的臨床和安全醫師團隊，正檢視及評估這名受試者的病況。

嬌生公司在聲明中強調，不良反應是所有臨床研究、尤其大型臨床研究裡常見的狀況，但公司基於對安全的承諾，在出現與疫苗或藥品有關的非預期嚴重不良事件（SAE）時，研究就會暫停。

醫藥新聞網站Stat News今天稍早引用一份寄給負責執行這項疫苗計畫的外部研究員的文件，報導嬌生公司暫停試驗的消息；嬌生疫苗的臨床試驗有6萬人參與受試。文件內容提到，狀況已達「暫停規定」，用來招募患者的線上系統已關閉，數據及安全監察委員也將開會。

根據「紐約時報」的新型冠狀病毒疫苗追蹤專頁，嬌生的新型冠狀病毒疫苗是一款運用Ad26腺病毒載體開發的「重組病毒疫苗」，9月才開始進行6萬人的第3階段臨床試驗，嬌生標榜他們的疫苗僅需接種一劑就能產生保護力，不像別家疫苗須接種兩劑。

美國聯邦政府今年8月同意，一旦疫苗核准上市，將支付10億美元向嬌生採購1億劑疫苗，歐盟10月8日也與嬌生簽約訂購兩億劑，嬌生則計畫在2021年生產10億劑。

英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的COVID-19疫苗，9月初也發生受試者出現不適而暫停臨床試驗，當時傳出牛津疫苗出現的副作用是「橫貫性脊髓炎」。牛津這款疫苗也是以腺病毒為載體的重組病毒疫苗。