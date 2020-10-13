捷報！台灣澎湖國際海灣燈光節主題燈區榮獲 美國MUSE Creative Awards 金獎殊榮

「2020澎湖國際海灣燈光節」之龜來運轉。(圖片由交通部觀光局提供) 「2020澎湖國際海灣燈光節」之龜來運轉。(圖片由交通部觀光局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局表示，美西時間10月8日，IAA (International Award Association)國際獎項協會聯盟發布旗下所屬，MUSE Creative Award 謬思創意設計大獎全球獲獎名單「藝術展場活動/Art Event」類別，「2020澎湖國際海灣燈光節」(2020 Penghu Bay International Light Festival) 的主題燈區榮獲金獎殊榮。

MUSE設計大獎素有國際設計界重大文化表彰指標的美譽，其旨在發掘對創意設計與文化連結的核心價值為重之優秀設計作品，並予以全球公開表揚。

△「2020澎湖國際海灣燈光節」之海洋星點光廊。(照片來源：交通部觀光局提供)

根據IAA國際官方報導，今年度參與獎項角逐的作品來自全球57個國家，總參賽作品高達4,918件，於全球參與展場活動類角逐競賽結果總計頒發獎項包含4項白金獎、7項金獎、7項銀獎。4項白金獎分別是土耳其1件、美國3件；7項金獎中，台灣1件、加拿大1件、香港1件、美國4件；7項銀獎全由美國榮獲。

交通部觀光局長張錫聰表示，今年主題燈區「海島人文」由屢獲國際設計大獎肯定的知名藝術家 彭力真老師擔任策展人，並由她的團隊進駐展區進行規劃製作，將原本荒煙蔓草的舊軍港打造成一座屬於澎湖秋天最閃耀的海島樂園。

該主題燈區以澎湖古老傳說美人魚為主燈，結合舊軍港地形，克服潮汐困難所展出的海平面水舞，將金龍頭港口舊有地形再現及優化運用，以發揮展場各角度優美天然景緻特點，並以各項裝置藝術訴說海島人文珍貴之處。

△「2020澎湖國際海灣燈光節」之忘憂花園。(照片來源：交通部觀光局提供)

「2020澎湖國際海灣燈光節」活動除了夜間璀璨的燈光展覽外，活動期間每星期六下午更規劃了【看見澎湖的光點】藝文講座與文化踏島之旅系列活動，讓遠道而來的旅客能夠尋溯澎湖在地的文化，也能提升在地藝文活動的參與，透過文化踏島講座的參與，讓民眾能更加了解澎湖的歷史人文脈絡，尋找屬於澎湖獨特的軌跡。

澎湖國家風景區管理處處長許宗民表示，第五屆澎湖秋瘋季由澎湖燈光節打頭陣，活動持續至11月14日，民眾千萬不要錯過這場以「光」為名，以「海島之歌」為榮的盛典，另外為了延續澎湖夏季觀光熱潮，更於11月1日舉辦「2020菊島澎湖跨海馬拉松」。10月9日開幕的「澎湖牽罟趣」活動尚有6梯次，活動將持續到11月底，歡迎大家趁著秋高氣爽的宜人氣候，來澎湖享受最舒服的海風。

△「2020澎湖國際海灣燈光節」之海島之歌。(照片來源：交通部觀光局提供)

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△「2020澎湖國際海灣燈光節」之謬思創意設計大獎。(照片來源：交通部觀光局提供)