今秋「享藥」來點…台北凱撒的「秋旬山藥海味宴」

正值滋補養顏的山藥豐收產季，今秋「享藥」趁現在！新北市所產「基隆原生種山藥」，質地細緻、口感Q彈，遠勝日本山藥，是饕客口中的極品山藥，一吃讓人上癮。見過各種頂級食材的台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢也為之驚艷，激發許多料理創作的靈感，與新北市農業局再度攜手合作，推出山藥快餐車直送新北市各大風景區。

此次餐點除推出以「新北健康三寶-山藥」為主軸的【秋旬山藥海味宴】，特別另外研發兩款風味獨特的山藥小吃料理：「香煎山藥海鮮餅」與「黃金蟲草山藥燉雞湯」，並由造型卡哇伊的山藥快餐車直送新北市各大風景區限量販售。今年秋天，台北凱撒大飯店與新北市農業局聯手用極品山藥圈粉無數、征服各路食客！

在台北凱撒大飯店王朝餐廳推出的【秋旬山藥海味宴】，以台灣新北市淨土孕育出的珍貴「基隆原生種山藥」為主軸，搭配當令肥美鮮甜的萬里蟹、台灣鮑，演繹出秋季限定的台灣東北角山珍海味饗宴。「山藥海菜炒土雞蛋」，軟嫩香甜的炒蛋襯托出質地細緻、口感Q彈的山藥，再以清脆爽口的海菜提出鮮味。「山藥蟹粉豆腐海鮮煲」，入口即化的軟嫩豆腐與鬆軟的山藥交織出細膩的口感，搭配豐盛海鮮與蟹粉，稠滑濃順的香氣帶綿密口感的湯汁溫暖你心。

「山藥東北小卷米粉湯」，生長於東北角乾淨海域的現流小卷製成經典小吃-小卷米粉湯，再用山藥畫龍點睛呈現清新溫潤的美味。另外搭配「醬爆炒萬里蟹」、「蒜茸貢寮九孔鮑」與「香煎椒鹽白帶魚」，六道秋季台灣東北角限定的【秋旬山藥海味宴】四人份，嚐鮮價每套只要2,400+10%元，活動時間至11月6日止。邀您一起來探索秋季限定的美味極品山藥！

山藥快餐車直送新北市各大風景區所販售的兩道山藥小吃，是由台北凱撒大飯店王朝餐廳兩道鎮店招牌料理香煎韭菜餅與黃金蟲草山藥燉雞湯，加入當季的「基隆原生種」山藥，交織出暖心又暖胃的秋季限定美味。現煎金黃酥香的「香煎山藥海鮮餅」，美味扎實的肉餡拌入煨入雞汁的山藥粒，巧妙添入Q彈有勁的蝦仁，一入口即可感受馥郁鮮美多汁的口感。熱騰騰的「黃金蟲草山藥燉雞湯」，養氣補身的完美組合，一口濃郁香甜的湯頭加上一口細緻軟綿的山藥，特別適合在微涼之秋細細品嚐。特惠組合價兩道只要110元，限量供應。