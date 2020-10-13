飛「越」新南向 「台灣形象展2.0」5大主題展現台灣軟實力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）受疫情影響，「2020線上越南臺灣形象展」於線上展開，展覽為期三天，臺灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達250家，是疫情後全台最大型的海外拓銷活動，更是各國邊境管制下，企業唯一最佳的海外拓銷管道。

對外貿易發展協會表示，因疫情影響，造成全球旅運及商務活動受限，「新南向臺灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現，除線上洽談外更採用最新科技呈現線上360˚商品展示及透過虛擬實境(VR)呈現線上展會，使虛擬展館擁有與實體展館一般的攤位設計及攤位擺設，如臨真實的展場。

「2020線上越南臺灣形象展」展出內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，展覽運用多項數位科技突破遠距離的限制，創新呈現方式與觀展體驗，更是台灣科技與會展業結合升級的範例。

本次線上臺灣形象展還導入了虛擬實境(VR)，透過iStaging的虛擬實境技術使展品可以網頁上360˚展出，讓參展商與買主的洽談更接近真實展覽的體驗，同時也導入XRSPACE的沉浸式虛擬實境裝置，在開幕現場提供貴賓體驗進入虛擬世界中觀看展覽，並可以在虛擬世界中互動，將展覽虛實整合，宣示未來展覽將會與科技結合，朝虛擬展覽的方向發展。

貿協表示，「2020線上越南臺灣形象展」是本年度臺灣形象展系列活動的第一場，之後陸續還會有印尼、泰國、馬來西亞及印度等展，協助企業在無法出國接洽買主的特別時刻數位轉型、開創商機，讓臺灣企業引領數位轉型浪潮重塑經貿新型態。