台南大員皇冠假日酒店元素輕食自助餐 平日午餐十月新登場

在這個人手一機的時代，餐廳裡很常看到上菜之後「手機先吃」的景象，大家都習慣先拿起手機拍下食物照，上傳到社群網站分享自己的生活！因應現代人對美食的喜好與拍照的需求，自助餐的呈現最吸引關注，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳即日起也調整平日午餐的營運類型，全面改為輕食自助餐，讓多元菜色與豐富配色的美食，滿足消費者的拍照喜好。平日週一至週五12歲(含)以上成人每人只要399元，盡情享用午間的美好食光。

自助餐一直以來很多人喜歡吃，因為菜品種類多，可以根據你自己的喜好來吃，而且想吃多少就可以吃多少，因此深受許多民眾喜愛。有鑑於此，元素餐廳平日午餐時段即日起也調整新型態，推出輕食自助餐從11:30-14:30整整3小時，餐檯上的各式餐點無限供應，種類豐富的自助餐檯，盡情享用午間的美好食光。以沙拉、中西式熱食、蔬食、甜點、季節水果、咖啡、茶飲等輕食自助餐檯無限供應吃到飽，讓消費者享用美食沒有負擔。12歲(含)以上成人每人399元、7-11歲兒童每人299元，每位成人還可攜帶1位6歲(含)以下幼兒免費，第2位幼兒需酌收99元。輕食自助餐新登場凡於2020年10月31日前預訂，4人同行用餐加碼送平日輕食自助午餐券乙張(使用期限11/1-12/30)。

元素餐廳位於台南大員皇冠假日酒店1樓，211座位數，結合時尚與摩登的用餐空間，讓人一進來就徜徉在輕鬆舒適的氛圍當中，全自助餐時段向來都以海鮮吃到飽受到消費者青睞，為了區隔不同時段的供餐方式，自2020年10月12日起，平日午餐時段改採「輕食自助吧」，元素平日午餐餐檯菜色全面更新，由行政總主廚周烈成與餐廳主廚沙德財選用在地新鮮食材，採用不同的料理手法烹調，餐檯的選擇多樣化，讓人每次來總能有新的體驗與感受，午餐吃得巧，還要兼具高CP值，三五好友午間聚會亦或是上班族午餐兼洽公等，都是最佳選擇。以上價格需另加10%服務費。元素訂位專線：06-512-1920。