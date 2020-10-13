國慶寶寶減少　婦產科醫師大讚：不選時辰，自然分娩佳

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國慶寶寶減少！今年國慶日「20201010」數字「特別」， 但許多醫療院所的「國慶寶寶」掛零。 臺中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎肯定時代變遷， 年輕夫妻不再迷信特別的出生時辰，他建議， 具備自然產條件的孕婦，還是依婦產科醫師專業評估， 優先選擇自然分娩，對媽媽跟孩子好處更多。

國慶寶寶減少 自然產為主，醫師肯定

國慶連假結束，媒體報導，今年「國慶寶寶」似乎未獲青睞， 婦產科醫師鍾佩穎面對這個現象，給了「讚」！鍾醫師表示， 臺中慈濟醫院今年沒有國慶寶寶，統計過去三年的十月十日，「 國慶寶寶」都是個位數，而且產婦以自然產為主， 萬一不得已臨時剖腹也並不是刻意配合特定的日子與時辰。

鍾醫師表示，臺灣剖腹產比例平均超過三成， 除了醫師在孕婦有特殊情況時的專業選擇外， 傳統婆婆媽媽聽信算命大師，迷信出生時辰關係孩子一生， 或有些孕婦把自然產想得太過可怕都是主因，如今刻意在特殊節日「 剖腹產」的情形退燒，符合正確醫療概念的趨勢，值得肯定。

剖腹產需專業評估 醫師提兩點建議

「臨床上，剖腹產必須經由醫師專業評估，」鍾佩穎表示， 當產婦自然產生不下來，或胎兒窘迫， 雖然剖腹產手術存在各種可能的風險， 對母子可能產生的併發症多一些，但醫師仍會依專業， 選擇相對能降低產婦與新生兒的死亡率的做法。

非剖腹產適應症卻要求剖腹的孕婦，其實必須仔細考慮。 鍾佩穎醫師說明，一、是相對而言，會提高併發症發生機率，例如： 腹部沾黏、腸道受傷或感染等。二、是對於還想再生下一胎的婦女， 也存在最大的隱憂：即再次懷孕時發生「植入胎盤」的風險上升， 所以建議剖腹產婦最好間隔半年到一年再懷孕。此外，統計顯示， 剖腹產的嬰兒因為未經產道擠壓，可能比自然產的孩子呼吸更喘。

減痛分娩效果佳 醫師鼓勵自然產

鍾佩穎強調，自然產具有產後傷口復原快、 生產出血量較少及產後身體狀況允許，可馬上進食、哺乳等優點， 尤其現在施打減痛分娩的效果不錯，建議具備自然產條件的孕婦， 優先選擇自然分娩，對媽媽跟孩子好處更多。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47754/

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