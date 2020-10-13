國慶寶寶減少 婦產科醫師大讚：不選時辰，自然分娩佳
國慶寶寶減少 婦產科醫師大讚：不選時辰，自然分娩佳
【健康醫療網／記者林怡亭報導】國慶寶寶減少！今年國慶日「20201010」數字「特別」，但許多醫療院所的「國慶寶寶」掛零。臺中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎肯定時代變遷，年輕夫妻不再迷信特別的出生時辰，他建議，具備自然產條件的孕婦，還是依婦產科醫師專業評估，優先選擇自然分娩，對媽媽跟孩子好處更多。
國慶寶寶減少 自然產為主，醫師肯定
國慶連假結束，媒體報導，今年「國慶寶寶」似乎未獲青睞，婦產科醫師鍾佩穎面對這個現象，給了「讚」！鍾醫師表示，臺中慈濟醫院今年沒有國慶寶寶，統計過去三年的十月十日，「國慶寶寶」都是個位數，而且產婦以自然產為主，萬一不得已臨時剖腹也並不是刻意配合特定的日子與時辰。
鍾醫師表示，臺灣剖腹產比例平均超過三成，除了醫師在孕婦有特殊情況時的專業選擇外，傳統婆婆媽媽聽信算命大師，迷信出生時辰關係孩子一生，或有些孕婦把自然產想得太過可怕都是主因，如今刻意在特殊節日「剖腹產」的情形退燒，符合正確醫療概念的趨勢，值得肯定。
剖腹產需專業評估 醫師提兩點建議
「臨床上，剖腹產必須經由醫師專業評估，」鍾佩穎表示，當產婦自然產生不下來，或胎兒窘迫，雖然剖腹產手術存在各種可能的風險，對母子可能產生的併發症多一些，但醫師仍會依專業，選擇相對能降低產婦與新生兒的死亡率的做法。
非剖腹產適應症卻要求剖腹的孕婦，其實必須仔細考慮。鍾佩穎醫師說明，一、是相對而言，會提高併發症發生機率，例如：腹部沾黏、腸道受傷或感染等。二、是對於還想再生下一胎的婦女，也存在最大的隱憂：即再次懷孕時發生「植入胎盤」的風險上升，所以建議剖腹產婦最好間隔半年到一年再懷孕。此外，統計顯示，剖腹產的嬰兒因為未經產道擠壓，可能比自然產的孩子呼吸更喘。
減痛分娩效果佳 醫師鼓勵自然產
鍾佩穎強調，自然產具有產後傷口復原快、生產出血量較少及產後身體狀況允許，可馬上進食、哺乳等優點，尤其現在施打減痛分娩的效果不錯，建議具備自然產條件的孕婦，優先選擇自然分娩，對媽媽跟孩子好處更多。
【延伸閱讀】
ROSA勵羅莎手術機器人 癲癇手術精準定位新選擇
心肌梗塞年經化！ 38歲壯男胸悶發病經搶救幸運重生
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47754/
喜歡本文請按讚並分享給好友！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/47754/更多健康資訊