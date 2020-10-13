姿勢不良低頭、躺著滑手機痠痛恐成病　台灣物理治療師：３個小撇步輕鬆維持正確體態

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現代人幾乎都是3C重度使用者，長期姿勢不良躺著、低頭滑手機、玩電腦遊戲等，身體痠痛自然找上門，有些人會筋膜按摩槍、背脊矯正帶和低週波治療器來緩解不適感，物理治療師許庭豪提醒，保持良好姿勢、運動，才是遠離痠痛的不二法門。

敏盛綜合醫院物理治療師許庭豪，說明，有些人會半躺在椅子上，好像後背空著的「沙發馬鈴薯坐姿」、駝背、翹腳、使用3Ｃ產品時頸部彎曲過多，當這些姿勢不良持續一段時間後，身體就會開始痠痛不適。

暫時性痠痛可利用伸展放鬆緩解，長期姿勢不良則可能導致脊椎側彎、肌肉不平衡，甚至造成骨刺、坐骨神經痛等疾病。若身體痠痛不適症狀變嚴重、或者持續1週以上時，建議到復健科就醫。

長期駝背會使胸部肌肉過緊、背部肌肉失調，有些人會用背脊矯正帶調整，許庭豪說明，背脊矯正帶能把身體拉回正確姿勢，但取下後若不注意維持，身體即會回復原狀，其實只要平時正面靠牆，手臂打開向外伸展，讓胸部肌肉放鬆，並且適當鍛鍊上背部肌肉維持肌力，即可改善駝背。

「有效的筋膜按摩，需要專業治療手法搭配拉筋、運動，才能達到最大功效！」許庭豪說明，如使用放鬆肌肉用筋膜按摩槍放鬆身體時，症狀未改善，就要尋求專業協助。食藥署則提醒，放鬆肌肉用筋膜按摩槍屬一般產品，非醫療器材，不得任意宣稱療效。

那麼低週波治療器該怎麼用？許庭豪指出，皮膚過敏、皮膚感知較差的糖尿病患等，使用前須先向醫師諮詢。使用時須避免強度太高，每次不超過30分鐘，若是電流頻繁刺激表皮神經，反而會使肌肉過度收縮，並易造成周邊肌肉或神經組織損傷。

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