【更新--台灣萊豬爭議】國民黨立委再占議場官員席　蘇貞昌「不道歉，別想上台」

更新時間: 2020-10-13 12:06

首次發稿: 2020-10-13 10:40

截至上午9時30分止，蘇貞昌仍無法上台報告

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委不滿行政院長蘇貞昌未對政府放寬萊豬進口道歉，今天(13日) 上午占據立法院議場官員席、備詢台及發言台(上圖) ，雖並未占領主席台，蘇貞昌無法進入議場進行施政報告。

蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，今天上午約8時40分，集體身著藍色上衣進入議場，占據官員席、備詢台及發言台，並擺放「院長不道歉，別想上台」等標語。

雖然民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團幹事長鄭運鵬等民進黨立委，曾和國民黨立法院黨團總召林為洲溝通，但雙方未達共識。

中央社引述蘇貞昌說，自己今天是應立法院來函邀請，到立法院施政報告，其實也是藉著向立法院報告、向國人同胞報告，行政院這段期間做了什麼、未來要做什麼；如果又不讓他上台報告，不但是出爾反爾，也等於是阻斷國人知的權利。他說，不能讓國人知道行政院在做什麼，就比較遺憾。

立法院院會曾在9月22日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，但因國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，占據官員席、備詢台及發言台，不讓行政團隊官員入席，杯葛當天議事進行，蘇貞昌無法上台報告，立法院空轉一天。國民黨立委今天再度杯葛，截至上午9時30分止，蘇貞昌仍無法上台報告。

另一方面，高雄市議會第3屆第4次定期大會7日舉行，國民黨團10多名議員拿出一份禁止萊豬進高雄聲明書趨前走向市長備詢席，堅持要市長陳其邁簽署，但陳其邁未加理會，隨後民進黨議員趨前解圍(下圖2)，議事廳內亂成一團。

高雄市長陳其邁上任一個多月，7日是他首次帶領局處長列席議會施政報告，國民黨團(下圖1與3) 鎖定反美豬案，輪番批評陳其邁漠視市民健康，議會處女秀不及格。

不過民進黨團總召韓賜村肯定陳其邁首次列席議會施政報告，49頁的報告書強調「兩年拚四年」，方向清楚明瞭，給陳其邁200分的評價。

圖1/中央社

圖2/中央社

圖3/中央社