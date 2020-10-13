台灣交通部鐵道局凌晨奇襲強拆3拒遷戶　終結台南鐵路地下化逾9年抗爭

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，反拆遷社運人士及學生即時趕到，一度和警方發生推擠。中央... 交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，反拆遷社運人士及學生即時趕到，一度和警方發生推擠。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）交通部鐵道局中部工程處今天(13日) 凌晨發動奇襲，在大批警力戒護下，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，為長達9年多的南鐵抗爭史劃下句點。

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，在台南市鐵路地下化工程沿線拒遷3戶住家部署大批警力，準備強制拆除。中央社

中工處昨(12日) 下午不願證實即將強制拆除南鐵3戶拒遷戶，但台南市警局第一分局及第五分局今天凌晨勤教後出動，第五分局警力先抵達北區拒遷屋主黃春香管理的2戶建築，封鎖周遭巷道。

反迫遷社運人士及學生聞訊後，趕赴黃春香住家，一度和警方發生推擠；在優勢警力下，黃春香及抗爭眾人清晨6時許陸續被請出屋外，中工處7時許展開局部破壞，象徵北區強拆已經執行。

東區拒遷戶是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉的家，第一分局警力在清晨5時集結，隨即封鎖周遭巷道，但陳致曉未坐鎮自己家中，僅陳致曉年邁雙親、姐姐、政治大學教授徐世榮及數名抗爭者堅守屋內。

中工處清晨5時許宣讀執行命令後，6時出動怪手在陳家靠青年路一帶牆面做局部破壞，陳家等人雖氣憤，卻也無計可施，他們宣稱，已約妥搬家公司上午10時搬離，但中工處不願妥協，陳家人只好先行將屋內重要物件及行李等移至庭院。

綜合聯合與中央社報導，警方凌晨4點就到現場集結，6點準備強制拆除，但陳致曉的父母表示願意主動搬遷，只是原來約好的搬家人員10點才會到現場，要求延後，但警方與鐵道局人員仍然希望能夠提前搬遷，雙方到七點的時候仍在僵持當中。

南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，全線原有121戶拒遷，經過溝通，今年5月底前，只剩6戶拒遷。

中工處6月執行首波強制拆除，拆除1戶拒遷戶後，事情出現轉寰，其中第2戶9月中旬點交拆除，第3戶也於9月下旬點交拆除，這3戶都在東區，僅剩黃春香及陳致曉等3戶拒遷。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶。中央社