北東恆春局部雨 北海岸大台北山區宜花雨勢明顯

中央氣象局表示，今天持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區晚上也有局部大雨發生的機率，請大家要特別留意，至於中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約攝氏23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度的變化適時調整穿著。

東北風影響，台南以北、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風，風浪也大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

第16號颱風「南卡」凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方約880公里的海面上，持續朝西往海南島、越南一帶前進；而本週南海至菲律賓東方海面的大低壓帶也可能有其他熱帶擾動發展，請留意最新氣象資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北風影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門地區受中國東南沿海污染物影響，午後臭氧濃度易偏高；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。