更新！台灣設計展破280萬人朝聖　亮點「新竹獸」疑爆剽竊風波總策展人回應了

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣設計展的「新竹獸」被爆剽竊風波，原創藝術家12日於個人臉書發文還原設計初稿及過程，總策展人也已出面回應。據悉，新竹市府將發表聲明回應。

2020台灣設計展已於11日落幕，今年首次移師新竹舉行，由衍序規劃設計策畫，為期11天的活動創下超過280萬造訪人次，副總統賴清德、新竹市長林志堅皆親自出席，然而備受歡迎的「新竹獸」現卻引起爭議。

台灣設計展中十分吸睛的「新竹獸」現爆出爭議，藝術家郭奕臣12日在個人臉書上分享新竹獸概念的產生及設計過程，中途卻被策展團隊消極面對且「半路挾持」其概念，最後得到總策展人劉真蓉以「以為你沒辦法配合而沒有再密切聯絡」為由，交付其他設計團隊執行，最後企圖以三點解決辦法息事寧人。據悉，新竹市府將於稍晚發聲明。策展人劉真蓉已於晚間10點臉書上回應。

郭奕臣表示，今年三月受台灣設計展總策展人劉真蓉邀請，參與新竹轉運站的策展規劃，三月前往新竹場勘，新竹轉運站鄰近今年重新開放的新竹動物園，當時因參觀了動物園加上轉運站造型新穎，在他眼中猶如一座移動中的巨獸，轉運站因位於新竹交通樞紐，將他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，而有了新竹獸的概念。



郭奕臣分享設計手稿(圖翻攝自郭奕臣臉書)



設計手稿(圖翻攝自郭奕臣臉書)

郭奕臣說，熬了幾天夜反覆修改手繪的設計初稿，並交給總策展人團隊時，大家都喜歡巨獸在城市跑動的概念，也開始跟他討論關於新竹獸可延續的方向及宣傳可塑性，四月再次前往新竹場勘，六月到七月多次詢問展覽合約與確認製作時程未得到任何回應。

「如此龐大的製作需要相當多的事前準備，雖未得到策略規劃師的回覆，依舊查詢並準備自己該確認的部分及廠商，」郭說，七月主動詢問總策展人劉真蓉，得到的回覆為「我一直以為你因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，並被告知新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

郭奕臣透露，當時總策展人劉真蓉第一時間告知她並不清楚策略規劃師楊婷嵐與他之間的溝通及討論，但她相當有誠意的道歉及解釋團隊在提案時遇到的難處造成溝通上的失誤。當時總策展人劉真蓉提出事後處理的三點：1.新竹獸的提案設計費 2.在新竹獸相關文宣都會寫上前期概念：衍序規劃設計、郭奕臣 3.會補償這件事情上應有的尊重。

「從三月場勘直到今日仍未感到絲毫尊重，於是選擇將事件公開」，郭表示，初步提出的提案設計費為原案預算的百分之十，衍序來電告知他們的預算僅五萬元，當下回覆無法接受，總策展人劉真蓉再次撥電話過來道歉並將預算提高至十萬元。

然而，讓郭奕臣氣憤的是，無論從劉真蓉在公開場合或是從朋友聽到策展人提起「新竹獸」，「皆未如實提到新竹獸的設計概念出自何處何人，而是誤導所有活動參與者新竹獸是由她自身發想形成。」

郭奕臣分享，當看著每日被洗版的新竹獸照片及參與心得時，仍想擠出那份由衷為新竹獸成為實體的喜悅，但僅剩下失望及沮喪，失望手握豐厚資源的人卻不尊重他人的原創概念。

該貼文發布至今晚間9點，10小時內已有近6,500人按讚，2,400次分享，網友在下方留言「根本是竊取別人的創作欸！策展人要不要好好的說清楚講明白啊！」、「完全不尊重原創，總策展人真不該躲在自己孩子後面，好好出面公開道歉吧！」、「如果是因為疏忽導致錯誤應該誠心彌補，但若事後還把設計概念說成是自己小孩的創意，那就其心可議了」，也有不少網友直接標籤新竹市長林志堅希望還原事情真相。

另一方面，策展人劉真蓉則於臉書上發表當初和郭奕臣的討論「新竹獸」過程，並再次強調其為衍序團隊及郭共創，然而卻以忙碌於另一大型展覽為由，將該案交接給日目團隊執行，並與郭以10萬元提案費達成和解，且再三叮囑要放上郭奕臣的名字。

劉真蓉12日晚間10點於臉書上表示，三月奕臣至衍序開會討論，針對新竹後站轉運站提出三個想法，其中她看見一張轉運站長出動物的手稿，於是開始有了城市的想像，跟奕臣說她腦袋的劇場：「我們來創造一種動物，叫做新竹獸，像我的小孩一樣大腳一踢，就可以穿越市中心鐵道，這個獸沒有空間上的限制，像是我們想像力的延伸，還可以在城市不同地方長出來。」新竹獸的概念就是在這個時候，由奕臣與衍序生長出來。

劉真蓉說，六月時衍序進入大溪大禧火熱期，溝通不如四、五月時密切，同事在聯絡接洽上疏失，沒有主動追蹤與回覆，彼此的訊息跟著忙碌時間漏接，而沒有明確進度推進，於是在多重壓力下，請陳普帶來的日目團隊進行新竹獸的創作與提案，從完成面與執行面倒推來幫忙新竹獸的計畫生產，也跟陳普提醒說新竹獸一開始是衍序與奕臣的發想，之後記得正式credit一定要提出來。

劉真蓉強調，當她一發現同事溝通上的失誤，馬上打電話跟奕臣解釋與致歉，為了這個疏失與奕臣討論前期概念的提案費，於是奕臣提出製作費的百分之十作為提案費，最後也達成協議在兩百萬的製作設計費用提出了十萬的作為前期提案費。

對於劉真蓉的回應，大批網友並不買單，「後續回應，看了霧颯颯」，也有網友表示，「那為什麼妳在十月五日發文中，完全不提到郭先生的想法呢？而是發文誘導讓人覺得這是妳本人的點子？我也從事設計，看了郭先生的發文以及前期的提案，看得出算是完整的構思，新竹獸的成果也看得出是由那個提案發展而成，身為設計工作者，拿走別人的credit還說成自己的真是最不可原諒的了！」、

據了解，新竹市府正釐清事實，將於稍晚說明。