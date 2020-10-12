希拉蕊長文開炮　批川普美國防、國安政策「冷戰思維」過時　

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）曾任歐巴馬政府國務卿的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）日前投書《外交事務》批評川普政府目光短淺、忽視許多新型態的國家安全威脅，如大規模傳染病、氣候變遷、及來自中國俄國的安全挑戰等，文中更大批川普政府冷戰思維的外交政策，以及其國防武器政策落後過時。

在這篇近四千字的投書中，希拉蕊說，目前國家當務之急，是國防現代化，淘汰昂貴的傳統武器，同時投入創新，並加強美國戰略產業的供應鍊穩定。她指出，武器的現代化反而可為國家省下數十億美元，這些省下來的錢可投資在先進製造及研發，也可以拉大美國與其它對手國的實力差距，更重要的是，及早因應非傳統威脅，如氣候與疾病；而外交及內政政策整合搭配，可以有效達成這樣的目標。

希拉蕊批評，過去數十年，國安決策者過於目光短淺，也未能整合資源，忽略來自網路攻擊、病毒、碳排放、網路宣傳戰、供應鍊轉移的多樣化國安威脅，而這一回，川普政府大意，未能有效把新冠肺炎病毒阻絕於國境之外，這種病毒傳播的威脅應視同恐怖份子的炭疽菌。雖然歐巴馬政府在政權交接時給了川普一份69頁的流行病應對手則，但川普團隊就是無視，才有今日慘痛悲劇。

希拉蕊指川普政府與中國的對抗是用冷戰的思維，以及刻板印象在制訂外交政策，如此無助於應對新型挑戰，她指這些抱怨批判中國共產黨的論述也許右翼民眾愛聽，但這無益於解決現今中國俄國所帶來的其它威脅，以及面對戰爭和平間的灰色地帶，無助於解決需要全球共同合作的議題，像是氣候變遷與流行病。

提到軍事採購時，希拉蕊舉F-35計畫為例，她說發展該戰機經濟效益低，養這些匿蹤戰機F-35從生產到淘汰，成本共要一兆美元，但政府卻是不敢面對檢討這樣的議題，因為軍方已花費大量時間與金錢在該計畫上，不太可能走回頭路，尤其F-35是在美國生產，直接或間接影響到數十萬個工作機會，悠關選票的事，國會議員只能力挺到底。

希拉蕊呼籲美國防部要有新的戰略思考，揚棄冷戰思維及過時且昂貴的國防武器，加強人工智慧等新科技的研發應用，在全球科技取得領先地位。她指中國已在研發生產成本相對低的武器，美國卻反其道而行。她支持拜登的七千億美元投資生產計畫，加強在美國國內生產與投資的力道，如自動化、生物科技等。她說，中國正不計一切、不擇手段要取得全球領先優勢，無論是透過商業間諜或不公平貿易手段，美國雖不用拿這種不光明磊落的方式取得優勢，但也不應該再綁手綁腳阻礙進步。