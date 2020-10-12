台灣國美館館長夫人強勢干政引眾怒　館長林志明神隱期滿不續任

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國美館館長夫人之手伸過界！自從國美館現任館長林志明上任以來，該館被爆出許多負面事件，近日館長夫人彭安安頻干政引起大眾議論，文化部12日表示，林志明已提出借調期滿歸建，任期只到10月26日。

台中國立台灣美術館（以下簡稱國美館）接二連三的被網友踢爆館內許多離譜行徑，今(12)日文化部證實館長林志明將做到期滿不續任，更增添傳聞的可信度，然而館長卸任的導火線直指近日佔據版面的「館長夫人干政」系列報導，夫人彭安安被爆料頻頻插手館內事務，像是利用國家計畫購入百萬沙發放置貴賓室、不避嫌的跟隨館長至國外出差、頤指氣使館內員工等囂張態度，引起爭議難息眾怒。

面對多項指控，林志明護妻表示，「沒有這件事」，國美館也於6日發出聲明表示，針對週刊報導涉及損害林志明館長個人聲譽之事，將尋求法律途徑捍衛自身清白。延伸閱讀：誇張！國立台灣美術館被爆館長夫人頻干政 館方發聲明揚言提告

外傳文化部高層早有耳聞國美館所作所為，文化部表示，有關媒體報導國立台灣美術館一事，針對其家人言行，文化部長李永得先前已嚴正告誡。此外，關於其他是否涉及行政或法律疏失事項，已請政風處進行調查。

中央社報導，文化部長李永得今日在立法院教委會備詢時表示，文化部已啟動政風調查，預計2週內有結果，林志明已提出借調期滿歸建，任期只到10月26日，但仍要配合調查。

今日立法院委員會上國美館館長林志明神隱，並由副館長梁晋誌代為出席，被民眾黨立委高虹安質疑，林一直在躲避，應該要予以譴責。

李永得強調，林志明沒有出席委員會「當然不是很合適」，但他今天已經核定林志明提出借調期滿歸建台北教育大學，不再續任，林志明任期到10月26日，但在調查結果還沒出來之前這段時間，文化部一定要求林志明配合調查。

此外，自由報導，國美館近日正進行頂樓防水工程補強，卻疑似因為施工不慎，導致3樓的302展覽室天花板有部分結構掉落，導致混凝土塊及揚塵落入展間，館方緊急將302展覽室封閉，展期到10月11日的版畫主題展「版印潮」等於提前結束。

讓人不禁質疑，身為國家級的美術館為什麼會出如此紕漏，對此，國美館發布聲明滅火，10/9因本館屋頂防水工程施工不 慎，造成302展覽室部分天花板掉落碎礫， 雖掉落之處為一展示作品之旁側，部分粉塵粒揚至展區一作品表面。

國美館說明，針對此工程意外，已請工程廠商立即停工， 並重新檢討施工工法，目前受損天花板已緊急修補， 展區受影響之展品經展覽組仔細檢視狀況， 已通知藝術家相關作品維護及後續處理事宜。報導中所提之馬內、 畢卡索等大師版畫作品並無影響。