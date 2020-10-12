新北攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校宣示禁用萊豬

自明(110) 年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進入國內市場， 家長們無不憂心孩子們在教養學習的處所食用到萊豬， 為此新北市政府於本(12)日號召新北市餐盒同業公會、 食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、 家長團體等14團體代表及學校校長，由侯友宜市長親率教育局、 社會局、衛生局、農業局及經發局相關執行團隊，共同宣示供應國產 豬，全面守護0-18歲孩子們，現場藉由完成8大重點的豬拼圖， 象徵市府團隊、家長團體與民間業者正式結盟禁用萊豬的決心。

市長侯友宜表示，既然在明年擋不住萊豬進口， 我們就用具體的行動來守護孩子的安全，包含0-2歲的托育機構、 2-6歲的幼保機構、7-18歲學校及補教、課照機構， 是肩負成長期孩子生活的主要環境。 市府特別號召各業者及團體響應，從0- 18歲所有教養環境供膳場所如托嬰中心、幼兒園、學校、 課照中心等，自明年起採購豬肉都一律採用國產品，大家齊心一起， 堅持國豬、全面防護，保護孩子的權利、食材、健康、安全跟信心， 讓孩子安心成長。 他也要求教育局務必在年底前完成各校午餐契約變更、要求瘦肉精零 檢出及增列罰則，農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗食品、 經發局加強對肉品加工廠商輔導，今年年底前就要做好準備， 明年元月起全面啟動、強力實施，結合民間力量與市府團隊的能量， 從各環節阻絕萊豬入口，為孩子架上全方位的防護網。

教育局表示，新北市推動3大目標及5大守護，以「堅持國產」、「 全面防護」、「安心成長」為核心宗旨，竭盡全力守護學童的「 權利」、「食材」、「安全」、「健康」、「信心」。將督導所屬學 校一律於年底前完成午餐契約變更及換約，限用國產豬牛並加訂罰則 ，未來午餐內容於中央校園食材登錄平臺改版完成後， 將會把肉品來源登錄於網路平臺，以資訊公開透明化的方式， 讓家長隨時可檢視孩子當天午餐肉品來源。新北餐盒食品商業同業公 會鄭得興理事長也表示，食品安全是團膳業者的生命， 業者跟市府站在同一陣線。新北市團膳業者在前年配合3章1Q政策 已全面使用國產豬肉，會秉持著從業者的良心， 全力配合政府進行契約變更修訂，為孩子的健康貢獻心力， 也讓家長放心。

除了營養午餐外，市長也指示透過跨局處合作，各局處動起來， 全面確保孩子健康無虞，避免食用進口萊豬。針對公私立托嬰中心供 膳部分，要求業者公佈餐點時附上來源證明， 並出具使用國產豬牛肉之承諾書；要求幼兒園供應膳食， 於菜單上註明豬牛肉產地，充分揭露食材資訊；補習班協助代購膳食 確實採用國產豬進行把關，另課後照顧中心若供應膳食， 也需配合採用國產豬牛肉品之規定。衛生局及農業局會定期抽驗餐點 生鮮肉品食材，檢驗項目包含瘦肉精， 並自明年1月起擴大稽查並加強肉品來源追溯，勾稽比對食材來源及 原產地，倘供膳業者所提資料不實或拒不提供，將以違反食品安全衛 生管理法處辦。經發局則協助公有市場宣導、 肉品加工廠管理及法規宣導，以加強溯源管理與產地標示。