台灣證交所：上週外資在集中市場買超323.06億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/10/5~2020/10/8）外資在集中市場總買進金額為2,164.31億元，總賣出金額為1,841.25億元，買超為323.06億元，另統計自2020年年初至10月8日止，外資總買進金額為9兆1,784.91億元，總賣出金額為9兆8,367.77億元，累計賣超為6,582.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆3,117.66億元新台幣，占全體上市股票市值的44.21%，較9月30日的16兆6,530.57億元新台幣，增加6,587.09億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進101,599千股，賣出43,181千股，買超58,418千股。

第二名：台積電：買進116,896千股，賣出64,153千股，買超52,743千股。

第三名：華邦電：買進99,289千股，賣出63,378千股，買超35,911千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進272,981千股，賣出363,956千股，賣超90,975千股。

第二名：元大金：買進47,804千股，賣出111,644千股，賣超63,840千股。

第三名：友達：買進88,326千股，賣出148,704千股，賣超60,378千股。