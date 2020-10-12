市場職人獨門寶藏現身展場！近藤悟黃石市場攝影展435獨家展出！

照片來源：新北市文化局提供
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在板橋府中地區有著50餘年悠久歷史的黃石市場，今年因應市場重建升級工程，攤商於6月陸續搬遷至中繼市場。435藝術聚落進駐日籍攝影藝術家近藤悟，身為曾居住在板橋府中的臺灣女婿，用相機記錄下黃石市場與周邊街區店家職人的專業身影，訴說頭家們近一甲子的心路歷程與情感，並濃縮成近藤悟攝影鏡頭下的寶藏，黃石市場職人們將在板橋435藝文特區盛大開張！《寶藏 Treasures – 近藤悟攝影展》展期即日起至11月1日。
在日本東京出生及成長的近藤悟，年輕時曾是大企業裡日復一日朝九晚五的白領族。轉換跑道後的新工作喚起他熱愛藝術的靈魂，便毅然決然地前往英國進修，並遇見了來自臺灣的妻子，牽起與臺灣的緣分。近藤悟定居臺灣超過十年，其攝影作品所創下的成就豐碩，包含拍攝花朵綻放姿態的攝影作品─《瞬》奪下SONY世界攝影大賽自然野生類首獎，為首位獲獎的日本攝影家；近期則參與設置於臺北101捷運站的著名公共藝術作品─《相遇時刻》的人像拍攝，在在說明了近藤悟在臺灣攝影界的深厚魅力。
近藤悟的黃石市場人物攝影計畫，拍攝黃石市場及周邊街區共23間在地店家、27位職人與地方人士。這些模特兒們身穿工作服裝、手持獨門商品、工具，將「百工百態」的生活日常，透過全身肖像攝影的詳實光影，在快門一瞬之間細細刻畫出職人專業特色，生鮮攤販如市場老字號「南雅活海鮮」、「風權號牛肉」，老闆們大氣拿出新鮮活魚及溫體牛肉一同入鏡，板橋著名小吃「老曹餛飩」、「林員肉圓」也義氣現身拍攝計畫，更有經典老店「一古堂中藥」、「宏昌西服」及街區中依然盛行至今的挽面師傅們，串接起板橋府中黃石市場既往以來的豐富與多元生活。
《寶藏 Treasures – 近藤悟攝影展》精選16幅職人的微笑身影，在435藝文特區開張限定版的「黃石故事市場」，近藤悟的一眼瞬間，讓黃石市場的點滴永流傳！相關資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/artzone435/查詢。
照片來源：新北市文化局提供