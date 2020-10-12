市場職人獨門寶藏現身展場！近藤悟黃石市場攝影展435獨家展出！

在板橋府中地區有著50餘年悠久歷史的黃石市場， 今年因應市場重建升級工程，攤商於6月陸續搬遷至中繼市場。43 5藝術聚落進駐日籍攝影藝術家近藤悟， 身為曾居住在板橋府中的臺灣女婿， 用相機記錄下黃石市場與周邊街區店家職人的專業身影， 訴說頭家們近一甲子的心路歷程與情感， 並濃縮成近藤悟攝影鏡頭下的寶藏，黃石市場職人們將在板橋435 藝文特區盛大開張！《寶藏 Treasures – 近藤悟攝影展》展期即日起至11月1日。

在日本東京出生及成長的近藤悟， 年輕時曾是大企業裡日復一日朝九晚五的白領族。 轉換跑道後的新工作喚起他熱愛藝術的靈魂， 便毅然決然地前往英國進修，並遇見了來自臺灣的妻子， 牽起與臺灣的緣分。近藤悟定居臺灣超過十年， 其攝影作品所創下的成就豐碩，包含拍攝花朵綻放姿態的攝影作品─ 《瞬》奪下SONY世界攝影大賽自然野生類首獎， 為首位獲獎的日本攝影家；近期則參與設置於臺北101捷運站的著 名公共藝術作品─《相遇時刻》的人像拍攝， 在在說明了近藤悟在臺灣攝影界的深厚魅力。

近藤悟的黃石市場人物攝影計畫，拍攝黃石市場及周邊街區共2 3間在地店家、27位職人與地方人士。 這些模特兒們身穿工作服裝、手持獨門商品、工具，將「百工百態」 的生活日常，透過全身肖像攝影的詳實光影， 在快門一瞬之間細細刻畫出職人專業特色，生鮮攤販如市場老字號「 南雅活海鮮」、「風權號牛肉」， 老闆們大氣拿出新鮮活魚及溫體牛肉一同入鏡，板橋著名小吃「 老曹餛飩」、「林員肉圓」也義氣現身拍攝計畫，更有經典老店「 一古堂中藥」、「宏昌西服」及街區中依然盛行至今的挽面師傅們， 串接起板橋府中黃石市場既往以來的豐富與多元生活。

《寶藏 Treasures – 近藤悟攝影展》精選16幅職人的微笑身影，在435藝文特區開張 限定版的「黃石故事市場」，近藤悟的一眼瞬間， 讓黃石市場的點滴永流傳！相關資訊歡迎至板橋435藝文特區Fa cebook粉絲專頁：https://www. facebook.com/artzone435/查詢。

照片來源：新北市文化局提供