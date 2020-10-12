國際扶輪3490地區新北巿第三分區用三倍券採買物資扶助弱勢

國際扶輪3490地區新北巿第三分區相挺弱勢家戶，用三倍券購買大批民生物資捐贈，包括：衛生紙、濕紙巾、洗潔精、奶粉、尿布、罐頭、泡麵、即時粥、拌醬、安素、快煮鍋等等，物品從各式的食物到居家生活用品，甚至也有高單價的營養品，就是希望減少弱勢家戶因經濟所致的飢餓問題發生。

國際扶輪3490地區新北巿第三分區助理總監蔡豐名表示，第三分區旗下新莊扶輪社、新泰扶輪社、新莊東區扶輪社、新莊中央扶輪社及新莊南區扶輪社社友踴躍申購振興三倍券，並將三倍券捐出，用以購買物資贈與弱勢，而且每項物資的採買，皆是考量弱勢家庭的實際生活需求，並且多方比價，使每一張振興三倍券的價值發揮到最大，冀望能夠提供案家最好的！

社會局長張錦麗表示，處於物價高漲的年代，一般家庭尚可支應，但對弱勢家庭而言，就很吃力，非常感謝國際扶輪3490地區新北巿第三分區，結合旗下扶輪社一起攜手做好事，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈超過15萬元物資，這些捐出的各式物資皆是國際扶輪3490地區新北巿第三分區的善心，後續將由社福中心社工將物資遞交到案家手上，讓家庭成員感受滿滿的愛與溫暖。

新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下，自108年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量，照顧更多需要關懷的家庭，截至109年8月止，合併捐物市值及捐款已高達10億300多萬元，受益人次超過200萬人次，期盼各界持續投入公益。