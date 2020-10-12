台灣東洋取得德國武漢肺炎疫苗　可供1500萬人施打　明年1月可望來台

2020-10-12 17:25更新

2020-10-12 16:42首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）生技廠台灣東洋今（12）日下午宣布，取得德國BioNTech SE的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗有條件授權的授權書。該疫苗預計年底完成臨床，第一批疫苗最快明年第一季可運來台。

東洋聲明稿指出，德國BNT授權台灣東洋藥品最多 3000 萬劑武漢肺炎疫苗，東洋就授權代理武漢肺炎疫苗事宜，正與BNT協商中，也將協助BNT與台灣主管機關就交貨數量、時間與價格進行協商，協商具體承諾後，與BNT最終交易條件需依東洋董事會通過為準。

東洋表示，授權書也有其限制條款，東洋應於授權書有效期間內完成相關工作事宜，且授權書僅授權東洋與台灣主管機關協商，協商結果除非BNT同意，不具約束力。

東洋董事長林全於記者會上補充說明表示，今年底到明年初受到各界關注的是疫苗何時問世，東洋在公共衛生的防疫上超前部署，先爭取到最大數量3000萬劑，每人需施打2劑，因此可以供應給1500萬人施打；後續將與政府做進一步討論，完全配合政府政策，採購量是政府配置問題。

東洋總經理施俊良指出，8月開始與德國BNT洽談，如果能在雙方協議的10月底前回覆確切數量，BNT將能安排生產時程，最快在明年第1季就能供應台灣1000萬劑疫苗，供500萬人施打。

施俊良表示，BNT目前為止已簽署供應合約包括英國3000萬劑、美國1億劑、日本1.2億劑、歐盟2億劑，另外加拿大也已簽約但未揭露數量。

施俊良進一步指出，由於BNT的疫苗有可能成為全球最快速通過審查的疫苗，全球都在搶訂，接下來將與政府進一步討論，對方給的最後期限是10月底，希望在10月底前政府能有明確的採購量，才有機會在明年第1季拿到疫苗；由於BNT的臨床有足夠亞洲人種的資料，因此不需要在台灣再做臨床。

經濟日報報導，德國BioNTech SE的2019冠狀病毒疾病疫苗是一項核糖核酸（mRNA）疫苗，自7月27日進入三期人體臨床試驗，至10月5日已收案3.6萬人，其中2.8萬人已完成第二次接種。該疫苗受試年齡為16歲以上，以及55歲以下和55歲以上。