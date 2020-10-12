【現在的你•過得如何?!】快來台灣鶯歌陶瓷博物館　解封10年前的「時空膠囊」　

目前就讀銘傳大學經濟與金融學系二年級的葉同學，看著10年前許下「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」的願望，相信未來會更好。（新北市... 目前就讀銘傳大學經濟與金融學系二年級的葉同學，看著10年前許下「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」的願望，相信未來會更好。（新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）中央社

當年參加活動的王小姐, 今年帶著全家一起到陶博館打開時空膠囊，重讀她10 年前所寫, 對愛子期許的字句，傳承幸福給下一代。（新北市立鶯歌陶... 當年參加活動的王小姐, 今年帶著全家一起到陶博館打開時空膠囊，重讀她10 年前所寫, 對愛子期許的字句，傳承幸福給下一代。（新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北市立鶯歌陶瓷博物館在民國99年舉辦「十年的約定－封藏記憶的時空膠囊」活動，慶祝陶博館10歲生日，當時約300位民眾寫下心願小卡片留存在陶瓷膠囊中，相約今年(民國109年) 在陶博館聚首並將時空膠囊解封。

十年前約有300位民眾, 寫下心願小卡片, 留存在陶瓷膠囊中 (如上圖/鶯歌陶瓷博物館)

中央社12日報導，來自新北市中和的王小姐在民國99年時獨自扶養孩子，經濟和生活雙重壓力，讓她一度處於低潮狀態。10年後的今天她帶著全家人，一起解封典藏在陶瓷博物館的時空膠囊，重讀她當時寫下對愛子期許的字句，傳承幸福給下一代。

拆蛋案例1

王小姐在民國99年時獨自撫養6歲的兒子在外生活，工作到凌晨疲憊不堪，當時她帶著兒子寫下對未來的期許。

這10年當中，王小姐遇見另一半，兩人如今育有3子。今年她和全家人一起到陶博館打開時空膠囊，16歲長子讀著媽媽當年寫下對他說的話，收到封藏其中的生日禮物金項鍊，格外感動覺得有意義。

拆蛋案例2

目前就讀銘傳大學經濟與金融學系二年級的葉同學，民國99年時跟著家扶中心一起參加活動，因為家庭經濟關係，讓他學業、打工兩頭燒，但他仍規劃報考證照的計畫並力行，看著10年前許下「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」願望，他相信未來更好。

陶博館館長吳秀慈

即日起至12月31日止，當年參加活動的民眾只要持身分證明文件至陶博館1樓服務台解開封藏10年的心願，就能獲得與時空膠囊合照的拍立得相片1張。

吳秀慈說，今年陶博館開館邁向20週年，館慶系列活動將於10月起陸續展開至年底，更多的活動資訊可上陶博館官方網站、臉書粉絲專頁查詢。

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