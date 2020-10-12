2020 ITF台北國際旅展本月底登場　早鳥票限時2天開賣!

主辦單位台灣觀光協會表示今年ITF台北國際旅展不僅有豐富多元的展區規劃，更將推出旅展限定的特色活動，邀請民眾一起來旅展參與這場旅遊盛會！(... 主辦單位台灣觀光協會表示今年ITF台北國際旅展不僅有豐富多元的展區規劃，更將推出旅展限定的特色活動，邀請民眾一起來旅展參與這場旅遊盛會！(台灣觀光協會提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全台規模最大、邁入第34年的「2020 ITF台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，超過30個國家地區及30個中央及地方政府參展，還有數百家觀光業者共同打造這次的安心旅遊嘉年華。主辦單位台灣觀光協會今(12) 同時宣告早鳥票將於明(13)日開賣，限時2天，想搶便宜的民眾千萬別錯過

為提供觀展民眾更豐富的展覽內容，ITF台北國際旅展今年首度打造大型互動體驗區！工業技術研究院蔡秀如經理提到，今年ITF與經濟部觀光工廠攜手合作，以環遊世界的各色體驗為主題，規劃嶄新的【DIY手作體驗區】，讓民眾可以於旅展現場免費一次體驗全台觀光工廠DIY活動，更在茶敘現場展示手作成品，吸睛指數破表！

不能出國心癢癢嗎？主辦單位還規劃了【環遊世界體驗區】，邀請插畫家進駐似顏繪專區，帶著Q版的你一秒穿越國境、環遊世界！現場更有日本、韓國、英國、埃及、印度、印地安酋長等各國特色服飾任你COSPLAY！此外，還可以到「空中餐廚」享受頂級專人服務、品嚐商務艙級美食！沒搭飛機也能吃到飛機餐，讓你偽登機一趟就能把伴手禮帶回家！展期四天活動天天精彩，保證值回票價！

為了讓攜家帶眷的爸爸媽媽能夠安心、輕鬆地逛展，今年不僅開放6歲以下的兒童免費入場，擴大場內的親子體驗區，邀請台北六福萬怡酒店、大地酒店、溪頭夏緹飯店、香格里拉冬山河飯店一同參與，展區內容包含小火車、歡樂故事屋、親子拼豆趣、毛巾兔兔教學、蠶寶寶及竹頭號DIY，另有親子閱讀區、跳棋、彈珠檯及寶寶滑梯遊戲區等活動，提供一個全家出遊遛小孩的新選擇！

旅展第二天適逢萬聖節，主辦單位特別規劃「Trip or Treat!」萬聖節系列活動，每年深受大小朋友喜愛的吉祥物大遊行，將於10月31日當天進行萬聖節扮裝，由人氣最高的交通部觀光局喔熊組長領軍，和所有吉祥物一起遊行。遊行結束後，還可以參加大會舞台的創意南瓜DIY活動，同心協力動手做創意南瓜勞作，並可將成品帶回家！

另外，ITF台北國際旅展還邀請民眾一起做公益，民眾只要在展前7天至展期第3天（10/23-11/1）於大台北地區16個捐血點捐血即可兌換門票，活動期間民眾（攜帶身份證）至各捐血點完成捐一袋血（250c.c），即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。希望藉此響應公益，吸引更多民眾共襄盛舉，逛展送愛心！

2020 ITF台北國際旅展早鳥票將於10月13及14日於四大超商及udn售票系統、Klook開賣，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天！沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月15日起至10月29日開展前購買9折預售票喔！10月30日到11月2日ITF台北國際旅展，誠摯邀請大家ㄧ同安心逛旅展，買好康、獲新知、玩體驗、吃美味！