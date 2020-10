台灣金馬放映威尼斯、坎城影展得獎片　搞笑喜劇、動人愛情、金曲樂團紀錄片搶先看

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020金馬影展將搶先放映威尼斯影展得獎片,坎城影展的片單也再追加三部,此外,甫奪下金曲的濁水溪公社紀錄片《 爛頭殼》也將放映二十週年數位版。

金馬影展官網公布片單, 三部熱騰騰的威尼斯影展得獎片將會搶先放映,其中「音樂啟示錄」單元將揭發傳奇歌手、樂團、演奏家不為人知的一面。

威尼斯影展得獎片包括華裔女導演趙婷和法蘭西絲麥朵曼(Frances Louise McDormand)攜手合作、勇奪金獅獎的《 游牧人生》(Nomadland), 俄國電影大師康查洛夫斯基獲得評審團特別獎的《親愛的同志》(D ear Comrades!),艾方索柯朗監製、 同時囊括最佳劇本和影評人費比西獎的印度電影《追尋音樂的靈光》 (The Disciple)。



華裔女導趙婷勇奪本屆威尼斯影展金獅獎的《游牧人生》, 邀來奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼飾演一名以車為家、打著零工的「 游牧者」,即使面對艱困的生活和內心掙扎, 她仍堅定地在一望無際的廣袤大地上,踏上屬於自己的旅程。(圖/金馬影展)

來自坎城影展的片單也再追加三部,包括《燃燒女子的畫像》 法國女星諾耶米梅蘭特演出決定懷孕的跨性別男子的《他的模樣》( A Good Man),刻畫一群囚犯參與經典荒謬劇〈等待果陀〉 演出的動人喜劇《抓狂演訓班》(The Big Hit),以及因為坎城沒舉行、結果反而在聖塞巴斯汀影展勇奪最 佳影片、導演、劇本、 女主角以及多倫多影展影評人費比西獎的喬治亞電影《寂靜之死》( Beginning),高度的評價, 讓今年金馬影展的片單更有看頭。

至於每年都獲得滿意口碑、尤其樂迷引頸期待的「音樂啟示錄」 單元,將有描述傳奇女權歌手海倫瑞蒂精彩人生的《生為女人》(I Am Woman),波蘭盲眼天才鋼琴師柯許的傳記電影《 只有悲傷才是美麗的》(Icarus. The Legend of Mietek Kosz),《猛毒》大反派里茲阿邁德飾演失聰鼓手的《 靜寂的鼓手》(Sound of Metal),與奧利薇亞庫克、馬修亞瑪希同場飆戲, 以及甫拿下金曲獎、堪稱史上最危險樂團的濁水溪公社的紀錄片《 爛頭殼》(2001),將於本屆影展放映二十週年數位版。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開,10月23日晚間 舉辦選片指南,10月24日開始售票, 更多精采片單與影展消息將在官方網站陸續公佈。

《生為女人》韓裔澳洲女導演慕雲珠首部劇情長片, 動人描繪日前逝世的澳洲傳奇歌手海倫瑞蒂,如何在七○ 年代以經典歌曲〈I Am Woman〉成為女權運動重要象徵,影片聚焦在她兼顧事業、 家庭與友情起落時,同時力抗性別歧視的困難, 直至今日仍引人共鳴。(圖/金馬影展)



《抓狂演訓班》由法國導演艾曼紐寇克改編真實事件,找來《 放牛班的春天》性格男星凱德莫拉飾演一名來到監獄舉辦戲劇工作坊 的演員,突發奇想訓練一群囚犯演出經典荒謬劇〈等待果陀〉, 畢竟有誰比他們更懂得等待?影片精彩地以牢房裡外的世界, 對比生命的徒勞與空虛,將囚犯的幕後悲喜化作幕前喝采, 宛如終極的「等待果陀」戲劇體驗, 更是以藝術作為出口的另類監獄電影。(圖/金馬影展)



影片《 爛頭殼》揭開濁水溪公社這支由台大學生籌組的龐克樂隊, 邁向成軍以來最動盪的一年。 不僅忠實記錄下總統府前跨年演出樂迷被吉他砸傷、 反併吞演唱會的政治行動劇,以及春天吶喊砸琴縱火的表演, 展現當年風風火火的地下搖滾圈,推開傳說中水晶唱片、 聖界和地下社會的門,重溫那個真誠而躁動的時代, 也重新認識這個台灣樂團史上最危險的樂團。(圖/金馬)