（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普染上新冠肺炎（COVID-19）後，諸多作為令外界譁然，如今甚至在沒有證據支持下宣稱已對病毒免疫，推特（Twitter）實在看不下去，特別加註警語，要外界別太把這位總統的說詞當一回事。

川普2日宣布確診後住院，期間醫療團隊對其病情交代不清，療法引發爭議，他5日離院搭車繞境向支持者致意遭批作秀，當日就出院回白宮坐鎮，11日更在白宮草坪舉辦公開演說，完全不顧傳染風險。與此同時，白宮、美國高層已傳出多人染疫，然而川普依舊故我，回歸競選作戰態勢，力求於11月3日大選前力挽狂瀾。

他11日再度語出驚人，在福斯新聞與推特上都洋洋得意表示，自己對新冠病毒已然免疫，也不會傳染他人。然而，現今醫界毫無證據顯示患者染疫後就再無感染風險，推特因此祭出警語，指此一推文違反規則，對防疫有害、恐有誤導大眾之嫌，更限制轉發，以免錯誤資訊大肆傳播。

不過，CNN報導，川普也在臉書發表同樣的免疫言論，卻未遭到制止，引來專家撻伐，顯見臉書對假資訊的應變速度仍然不夠及時。

事實上，推特已非頭一次對川普推文開鍘。上個月川普呼籲選民重複投票、上週川普宣稱COVID-19致命性比季節性流感低，都被系統警告。美國大選在即，為了確保選舉公正，推特已矢言將採新措施取締假訊息，而總統帳號顯然是必須加強列管的對象。

【滿紙荒唐言】美國總統川普宣稱已免疫 推特祭警語限制轉發