黑面琵鷺提早來台灣過冬　國慶連假高雄茄萣濕地賞鳥熱

來台過冬的黑面琵鷺近日飛抵高雄茄萣濕地，茄萣觀光發展協會11日表示，黑面琵鷺來得比去年早，而且數量多，國慶連假期間吸引大批賞鳥人潮。（鳥... 來台過冬的黑面琵鷺近日飛抵高雄茄萣濕地，茄萣觀光發展協會11日表示，黑面琵鷺來得比去年早，而且數量多，國慶連假期間吸引大批賞鳥人潮。（鳥友王文德提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）來台過冬的黑面琵鷺，近日飛抵高雄茄萣濕地，茄萣觀光發展協會11日表示，黑面琵鷺來得比去年早，連日來了超過20隻，吸引不少鳥友國慶連假湧入濕地賞鳥。

高雄市茄萣區觀光發展協會理事長郭淑娥指出，今年黑面琵鷺比去年來得早約兩天，而且數量還多，去年第一隻現蹤茄萣的是10月9日，今年10月7日就到了，而且連日來了逾20隻。

時序入秋，黑面琵鷺先頭部隊9月中旬飛抵台南沿海， 再度掀起追鳥熱潮，嘉義、台南及高雄黑面琵鷺調查也於10日啟動。（黃永豐提供）中央社

黑面琵鷺現蹤茄萣濕地，牠們忙著嬉戲覓食，尤其國慶連假，濕地吸引爆滿的賞鳥人潮，各式大砲或攝影機或專業望遠鏡站滿一整排的賞鳥區。

黑琵每年10月到隔年4月南飛，高雄以在茄萣及永安棲息居多，去年(2019)為例，棲息數量破400隻，已破歷年紀錄。

除了黑琵等候鳥之外，其他常態的留鳥也不少，發展協會統計茄萣濕地棲息的鳥類有20餘種。郭淑娥說，豐富的物種會喜歡到茄萣，環境復育得好，而且水量及草原地貌佳，是吸引候鳥棲息的主因。

濕地內的嬌客還有10餘隻澤鵟，在濕地園區內戲水還不時出現搶地盤景象，令鳥友驚豔，也成了攝影機追逐焦點。

中央社7日報導，國際保育鳥類黑面琵鷺先頭部隊約在9月中旬飛抵台南沿海，再度掀起追鳥熱潮，嘉義、台南及高雄黑琵調查也於10月10日啟動。

保育團體觀察，黑面琵鷺先頭部隊9月16日在台南七股黑琵主棲地及四草保護區現蹤，相較於往年多半於中秋前後飛抵，今年黑琵抵台時間較早。

黑琵先頭部隊只要出現在台南沿海，代表後續將有大批黑琵跟進；隨著台灣保育有成，黑琵覓食區域也逐年擴大，台南黑琵秋天分布區域，也不再只限於七股，四草、頂山、學甲，甚至高雄茄萣、永安都可看到黑琵蹤影。

保育團體調查，目前七股保護區至少有黑琵28隻，七股頂山17隻，安南區也有21隻。

另外，隨著天候漸涼，冬候鳥集結，嘉義、台南及高雄黑琵調查將於10日啟動，每2週一次。黑琵相關活動也將於10月下旬及11月登場。

香港觀鳥會今年(2020年) 1月進行全球黑面琵鷺普查，黑琵總數4864隻，創下有紀錄以來26年的新高，台灣2785隻占全球總數的57.3%，顯見台灣依舊是黑琵度冬的最愛。

台江國家公園管理處也對今年全球黑琵普查的台灣數量分布作更詳細的分析。台灣今年總數較去年同期增加378隻，其中雲嘉652隻，較去年同期增加125隻；台南1839隻，較去年同期增加202隻；茄萣及永安濕地185隻，較去年同期減少29隻。