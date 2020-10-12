【全球中華文化藝術薪傳獎得主】南台灣神轎工藝大師　王永川89歲高齡辭世

台南市中西區神農街「永川大轎」工作坊，已成神轎界重要品牌，老宅如今還闢設展示空間，讓人一窺神轎從無到有的過程。 （台南市政府文化局提供） ... 台南市中西區神農街「永川大轎」工作坊，已成神轎界重要品牌，老宅如今還闢設展示空間，讓人一窺神轎從無到有的過程。 （台南市政府文化局提供） 中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）神轎在台灣迎神賽會活動中向來吸睛，但很多人不知道台南神轎多出自中西區神農街「永川大轎」工作坊之手，老宅不只用來打造神轎，如今還闢設展示空間，讓人一窺神轎從無到有的過程。

曾獲全球中華文化藝術薪傳獎的府城傳統工藝匠師、「永川大轎」創立者王永川於昨(11日) 下午過世，享壽89歲。王永川打造神轎手藝精湛，消息傳出讓各界感到不捨與惋惜。

「永川大轎」創立者王永川（前）曾獲全球中華文化藝術薪傳獎。（台南市文化局提供）中央社

永川大轎工藝臉書粉絲專頁在昨天深夜發文指出，永川大轎永遠的大家長，王永川（1932-2020）老師傅於11日下午4時10分因肺部積水，離開了大家去往天堂，享壽89歲，12日工廠所有業務暫停，請大家一起祝願老師傅一路好走。

消息公布後，隨即有許多網友留言，除了感到心痛、惋惜，也有人認為王永川功勳不朽、功德圓滿。

王永川國小畢業後，跟著父親王西海學習木工，協助擔負家計，做些菜櫥、佛櫥、佛架等，技術精進後，就在台南市神農街老家研發打造神轎，於1952年創立「永川大轎」工作坊。

早年農業社會，神轎幾乎是全手工打造，繁複的雕刻讓人眼花撩亂，王永川雖不精於雕刻，但在神轎設計、選材上有獨特的眼光，名聲逐漸響亮。

1970年代，王永川和「永川大轎」已在道教廟宇及南部工藝界打出名號，如今傳承到第三代，中央社報導，王永川已退居幕後指導。

王永川打造的神轎，完全不用釘子，全採傳統接合「榫卯」，神轎材料堅持選擇「樟木」，才能讓神轎展現出最佳細膩的雕刻手法。數十年來，台南府城近7成道教廟宇神轎，全出自王永川的「永川大轎」，連外縣市廟宇也聞風而來訂製，這項特殊技藝成了家族重要傳承。

王永川手藝精湛，於2009年榮獲全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎，2015年獲台南市政府登錄為傳統藝術保存者，還有人尊稱他是「做大轎的祖師爺」。永川大轎工作坊9月剛剛開闢展示空間，希望讓一般人了解打造神轎的過程。

走過台南市海安路及神農街口，可以看到一座古宅，這座古宅就是名聞道教廟宇，專門打造神轎的「永川大轎」工作坊，靈魂人物就是老師傅王永川。

「永川大轎」工作坊是座老宅，空間很窄，以往正廳中央供奉工匠祖師爺「魯班」，其他地方擺著幾頂補修或閒置的神轎，一般人想窺探神轎如何打造，其實是不太容易的。

不過，經過逾半年的籌備，「永川大轎」展示空間9月中旬正式開幕，台南市政府文化局長葉澤山也前往恭賀，感謝王永川致力於傳統工藝的傳承與發揚。

文化局人員考證，「永川大轎」專門製作神明轎輦，根據不同神祇的位階、屬性及轎輦用途，製作相對應的神轎，依古法接榫，而非鐵釘接合，是極具代表性的傳統工藝。

走過70年的「永川大轎」，已成為台南神轎界的重要品牌，老宅中的展示空間，展示著神轎作品與製作神轎的工具與構件，拉近民眾和傳統工藝的距離，讓普羅大眾不只看看神轎華麗的外貌，也能深究神轎的門道。

「永川」這個品牌，跟著王永川老師傅一起走到現在已經將近70年了。雖然說不上責任那麼沉重，但我們覺得既然有能力那就必須將這個文化傳承下去。讓它可以重新走入大眾的視野，讓它不再是一個距離人們很遙遠的領域。 （永川大轎工藝 官方臉書)