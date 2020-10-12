兒童近視早介入，6成機率防惡化！　愛盲協會推「兒童視力教練」

【健康醫療網／記者林怡亭報導】兒童視力教練防近視惡化！台灣近視有近視三高「低齡發生率高、全國盛行率高，高度近視比例高」問題，中華民國愛盲協會攜手鏡片品牌，推出「兒童視力教練」公益計畫，針對6-15歲學齡兒童，提供長期的視力全程照護並全額補助。中華民國愛盲協會理事長何一滔醫師表示，近視不及早介入，可能演變成高度近視增加黃斑部病變、視網膜剝離等會失明眼疾風險。

愛盲協會推「兒童視力教練」 造福低收入家庭、早產童

每年10月第二個星期四是世界視覺日，今年主題「Hope In Sight，讓視界充滿希望」，據最新統計全球有超過2.5億的視力障礙人口，其中近一半人沒有辦法負擔視檢與配鏡的療程，因此必需忍受不良視力、最終導致重大眼疾或視盲。

中華民國愛盲協會對此推出「兒童視力教練」公益計畫，針對具有近視困擾的6-15歲學齡兒童，提供包括視力檢查與定期追蹤、近視前期維護與治療、就診交通往返補助等，更納入兒童近視控制專利鏡片，是研究證實能有效減緩眼軸增長（近視惡化）達6成的非侵入式鏡片，預計優先開放給低收入家庭學童與先天早產學童加入。

兒童近視控制 把握7-10歲黃金期

眼科醫師李怡萱表示，從學齡前到6歲開始，孩子們進入學校與長期閱讀，常發生近視；尤其年齡越小近視，若沒有及早介入檢查與治療，惡化成高度近視的比例越高。然而家長常有迷思，擔心孩子配戴眼鏡需戴一輩子，或認為只有閱讀或看黑板才要戴眼鏡、平常不戴也沒關係，否則會加深近視度數，甚至不願意帶孩子去配眼鏡。

殊不知，近視的發生跟配戴眼鏡並沒有關係，度數加深是與眼軸增長有關，眼軸每增長1mm，近視就會加深300度；若發生近視卻不戴眼鏡或沒有注意近視控制，容易加重眼睛疲勞，讓睫狀肌一直處於痙攣狀態，造成近視度數加重。

許多家長會選擇讓孩子夜間睡覺配戴角膜塑型片8至10小時，對於近視控制雖有效果，但僅有8、9成的人白天可獲得清晰視力，有部分孩子仍無法完全解決白天的近視困擾。現在最新的兒童近視控制鏡片，全日配戴可以矯正獲得清晰視力、避免用眼疲勞，讓孩子自然而接受適應配戴眼鏡。

近視防治刻不容緩 基隆長庚醫院持續近視控制研究

基隆長庚醫院眼科助理教授劉春甫醫師表示，造成近視加深的元凶，與基因、環境最為相關，而國內學齡兒童近視加深原因多源自於眼軸增長。近年來眾多研究指出，「周邊視網膜成像離焦」在抑制近視加深的過程中扮演重要角色，角膜塑形片被認為正是利用這項原理達到控制近視，並經許多研究證實有效，不過屬於侵入治療。

此外，台灣近期已導入國際最新研發、具有周邊離焦設計的光學鏡片，特製的鏡片上每一個微型透鏡均能提供周邊控制近視離焦，只須像一般眼鏡的佩戴方式即可抑制近視加深，是患者一大福音。目前香港理工大學的臨床實證上似有初步成效，但仍需要進一步執行研究來確證。而基隆長庚醫院正研究近視控制方法，針對近視病人執行各種療效評估與統計，預期盡快找出配戴此種光學鏡片與近視變化的關係策。

何一滔醫師提醒，近視如不及早介入，將造成國人視力健康維護的沉重負擔，尤其因為患有高度近視的人有更高機會併發易造成失明的眼睛疾病，例如黃斑部病變、視網膜剝離、開放性隅角型青光眼及白內障等。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47735/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/47735/更多健康資訊