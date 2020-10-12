關於食鹽攝取不可不知　關於鈉含量的7大迷思

【健康醫療網／記者蔡岳宏報導】破解鹽類迷思！根據國健署指出，飲食中的鈉鹽攝取過多是血壓升高的主要原因之一，而減少鈉鹽的攝取，不論是一般人或是高血壓患者，都能降低血壓。而鄰近國家日本也因為大力推動民眾於飲食中減少鹽量之攝取，造成血壓下降，進而使腦中風之死亡率亦有明顯的降低。國健署建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6克），但你真的達標了嗎？快來看看美國心臟協會 (American Heart Association)提出的7大迷思！

1完全不吃鹽最健康？

食鹽中鈉是控制血壓的必需營養素，也是神經和肌肉正常運作的必需營養素，因此你需要適量食鹽確保生理機能運作正常。

2海鹽比食鹽的鈉還少？

海鹽近年非常風行，許多人都擁抱海鹽，聲稱其鈉含量較低，比較健康。但是，海鹽不代表鈉含量就比較低，就像食鹽一樣，它通常含有40％鈉。

3吃東西都不另外加鹽，所以不會進吃太多的鈉？

據統計，超過75％的美國人攝取的鈉來自加工食品，而不是額外添加的食鹽。專家強調，這就是為什麼查看營養成分的標籤和份量如此重要的原因，許多食品製作過程中，已經添加了高量的鈉，自不不需要再另外調味，但也讓民眾不知不覺中吃盡太多的鈉。

4只有食物才有高鈉的問題？

事實上，一些非處方藥品含有高含量的鈉。務必仔細閱讀藥品標籤，並記住一些公司生產低鈉非處方產品，若你對鈉含量攝取有控制的需求。

5不加鹽食物就沒有味道？

有許多創意和豐富的調味料可以替代鹽，來幫助食物添加風味。可以嘗試使用香料、香草和柑橘來增強食物的天然風味，更加健康。

6我的血壓正常，所以不必擔心吃了多少鈉？

美國心臟協會建議，每天最好攝取少於1500毫克的食鹽。如此以來，即使對於那些沒有高血壓的人，減少鈉含量也會明顯抑制隨著年齡增長而出現的高血壓風險，還可降低多鈉而引起其他疾病風險，如腎臟疾病。

7我不吃太多太鹹的食物，所以我的鈉攝取量不高？

小心家禽、奶酪和麵包等食品，這些食物可能含有過量的鈉，可能會增加罹患心臟病和中風的風險。

參考資料：

7 Salty Sodium Myths Busted Infographic

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47742/

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