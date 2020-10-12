青壯年竟罹患黃斑部病變　台灣眼科醫：抽菸會加速眼疾發生率

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一名40歲的漁夫經常在烈日下工作，等待漁穫時都以抽菸打發時間，某日突然眼前一片模糊，就醫後發現雙眼罹患血管增殖性老年性黃斑部病變。醫師提醒，老年性黃斑部病變好發於50歲以上民眾，但未做好眼睛防晒、有菸癮，都可能會加速疾病發生。

台北醫學大學附設醫院眼科主治醫師黃柔蓁說，老年性黃斑部病變好發於50歲以上民眾，雖然患者年僅40歲，但長期在烈日下工作，加上未戴太陽眼鏡防護眼睛，讓眼睛直接受到紫外線傷害，又經常在船上抽菸，此兩危險因子加乘傷害下，讓老年性黃斑部病變提早報到。

黃柔蓁醫師提醒，香菸中的毒素會造成視網膜色素上皮病變，更導致血管內皮細胞硬化、發炎，老菸槍罹患老年黃斑部病變的機率，是不抽菸者的二至五倍，惡化機率也比不抽菸者高出一倍，倘若罹病後再不戒菸，復發率也會提高，將更難治療。

黃柔蓁醫師指出，醫界研究發現，民眾戒菸20年後，罹患老年黃斑部病變的機率才與一般人相當，戒菸不到二十年，罹病率仍比不抽菸的人高出數倍。而在國外菸盒上有警語註明「吸菸會致失明」，但台灣未強調此點；因此，國人多半不知道香菸是導致老年失明的幫兇，建議有菸癮的人盡量於30歲前戒除。

黃柔蓁醫師提醒，除了戒菸、防晒以外，年近五十歲的民眾可以上網下載「阿姆斯勒方格表」，分別以單眼進行自我檢測，通常一眼發生老年黃斑部病變後，另一眼在兩、三年後也會跟著出問題，有些人甚至拖到五至十年後，兩眼都發生問題了才發現。若未及早發覺，先病變的眼睛治療效果會打折扣。

除了自我檢測，黃柔蓁醫師建議，日常維持正常血壓、血糖與血脂，戒菸、戒酒、多攝取深綠色蔬果並戴太陽眼鏡，都能預防老年黃斑部病變提早報到，若不幸罹病，更要遵從醫囑定時回診追蹤治療，才能確保靈魂之窗健康。

資料來源：健康九九網站