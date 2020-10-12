〈財經主筆室〉新台幣狂升央行頭痛？產業升級拉高毛利是藥方

新台幣兌美元匯率上周末盤中一度強升2.86角，在央行強行介入尾盤出手擴大調節力道下，硬是將匯率壓貶0.1分，以28.966元作收，這是經濟部長王美花表態會跟產業站在一起後，台幣匯率在央行出手干預下連2日收貶，但針對大量熱錢不斷湧入，如今就連一年約有超過200億美元旅行外匯支出，在疫情持續肆虐全球封鎖，旅遊業急凍效應下也直線萎縮，央行在阻升工具愈來愈少情況下，真的擋得下這波台幣匯率升值走勢嗎？

國人過去太愛出國旅行，出國旅行的外匯支出逐年攀高，據央行統計，2017年全年旅行外匯支出就已達180億美元，創下歷史新高紀錄，這個金額大概可蓋10棟101大樓，由於這些年國人瘋出國，銀行大搶換匯商機，包括網路換外匯免手續費，還有抽獎賺機票、贈送旅遊金、海外遊樂園門票等，2019年全年的旅行外匯支出已高達205.07億美元(約台幣5,926億餘元)，再創歷史高點。

央行最新統計，由於全球封鎖效應，今年第2季國際旅行支出創歷年新低，第2季出國人次僅有4.7萬人次，較去年第2季的445萬人次大減98.9%，單季旅行外匯支出金額只有1.93億美元，若是加上第1季旅行支出22.53億美元，上半年的旅行支出總額僅有24.46億美元，如今邁入秋冬季節疫情又轉趨嚴重，各國解除邊境旅遊管制並不太樂觀，台灣全年旅遊外匯支出想突破50億美元非常困難。

針對經濟部長有關匯率問題，央行外匯局長顏輝煌就表示，央行非常關注廠商的心聲，但美元供給大過於需求，導致美元下跌，自然就造成新台幣會上漲，這是供需問題。央行似乎也在對外界暗示，央行即使進場干預來穩定匯率，若是美元供給仍大於需求，台幣持續升值似乎難以避免。

據金管會日前公布最新外資統計，9月外資淨匯出17.94億美元(約台幣519億元)，今年前9月外資淨匯金額多達台幣5,074億元，創歷年同期新高。外資今年來已賣超台股逾6,300億元，並不斷把資金匯出，若依過去經驗台幣非大貶不可，但台幣不貶反升的原因，一是美國聯準會(Fed)降息造成美元弱勢，全球貨幣大多升值；其次，台灣疫情及經濟相對穩定，使得有更多的內資回流，央行雖然針對台幣匯率努力阻升，但效果有限。

到底有多少資金回流台灣呢？經濟部統計，有670家企業登記返台投資，投資金額高達台幣1兆1,871億元；財政部統計，據境外資金匯回專法申請匯回的金額有2,254億元，截至9月底止，獲准並已實際匯回的有2,157億元，預期至明年8月15日專法實施屆滿匯回金額將逾4,000億元。

而保發中心也統計，壽險業從2013年開始，就以每年新增新台幣1兆元以上速度投資海外，2014年開始開放國際板投資不計入海外投資上限，每年則是以1.8～2兆多元速度加碼。但保險局統計，今年上半年壽險業國外投資(含外幣保單)較去年同期增加的金額少了49.5％，僅增新台幣5,454億元。壽險業鉅額資金顯然留在國內未匯出國外投資，這部份資金對美元需求大幅減少，對央行阻升台幣升值造成極大壓力。

新台幣為何能夠這麼強？匯銀人士分析，原因只有一個，現在市場上幾乎沒有人要買美元。台幣衝破29.5元楊金龍防線後，如今更是已經飆破29元關卡，台幣強勢也許是大家未來必須面對的新時代，出口產業應該更擴大投資，趁著新台幣升值積極進行產業升級，拉高技術門檻，提升價值及毛利率，避掉價格戰，才能應對未來強勢台幣時代的來臨。最近台灣機械公會與電機電子公會共同宣布成立「台灣智慧製造大聯盟」，將協助台灣設備業與製造業進行數位轉型，打造台灣成為亞洲高階製造中心，也許就是一個好的開端。