（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）傳染力之高，從各國再爆發第二波疫情即可一窺端倪，而最新研究顯示，這病毒竟可在光滑表面上存活28天，頑強程度令人咋舌。

由澳洲官方聯邦科學與工業研究組織（The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation，CSIRO）主導的研究顯示，COVID-19可在不銹鋼、紙鈔、玻璃等表面存活28天，比一般流感病毒的17天還長得多。現代人常用的手機，就是此一病毒熱愛的「載具」。

此外，研究也發現，COVID-19喜愛低溫環境、無孔隙的表面，因此難在衣料等生存太久。相關結果已發布於Virology Journal。研究人員表示，這實驗多少解釋了為何曾有肉類加工廠與冷藏設施爆發感染案例，畢竟這類場所充斥著冰冷的不銹鋼處理台，成了病毒溫床。

不過，BBC指出，先前已有研究顯示UV光線有助殺死病毒，但這項研究是在攝氏20度、無光線的實驗室所進行，與現實生活環境大相逕庭。部分專家則認為，研究結果雖可供參考，但恐對民眾帶來不必要的恐慌。武漢肺炎病毒主要還是透過飛沫、鼻涕在空氣中傳染，雖也可沾染物體表面，但畢竟不是常見的傳染模式。

現已知COVID-19可在空氣微粒中生存三小時，儘管透過物體表面傳染的可能性較低，醫界還是呼籲多洗手、少碰觸臉頰，降低染疫風險。

新冠肺炎多頑強？ 研究：手機表面可存活28天