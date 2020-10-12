  1. 首頁
  2. 財經

股市站穩「萬二」、台灣國安基金下午召開例會　退場或持續護盤受關注

財政部長蘇建榮表示，第3季國安基金並未加碼護盤，至於將退場還是「場邊待命」，需交由委員共同討論決議。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/12 10:04
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國安基金委員會今(12日) 下午3時30分將召開第3季例會，外界關注操作情形及是否延長護盤。財政部長蘇建榮表示，第3季國安基金並未加碼護盤，至於將退場還是「場邊待命」，需交由委員共同討論決議。

今年(2020) 上半年全球股市受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響而劇烈波動，國安基金管理委員會3月19日於盤後召開臨時會，授權3月20日起可進場護盤，當日台股收盤指數為8681.34點。

計算從3月20日取得授權進場至今天已207天，第3季例會預定於今天下午3時30分召開，中央社報導，若決議繼續授權護盤，可能創下史上最長授權進場紀錄；如今台股指數已站穩「萬二」，國內疫情也相對受控，外界關注國安基金是否退場，還是會考量美國大選、美中貿易戰、國際疫情延續等因素持續「場邊待命」。

立法院財政委員會今審查財政部五區國稅局、關務署、國產署預算以及融資財源調度，財政部長蘇建榮出席進行專案報告並備詢。

蘇建榮表示，今天國安基金例會討論議題包括第3季財報情形，並分析當前國內外經濟金融情勢，以及是否退場問題；在財務方面，第3季國安基金並未加碼護盤，至於進退與否，需交由所有委員討論後決定。

蘇建榮指出，目前國內經濟情形不錯，9月出口正成長，疫情也控制相當穩定，不過，國際疫情仍在升溫，對國際經貿產生的後續影響，值得繼續關注。

至於有學者認為，台股來到「萬二」高點，有金融泡沫風險，國安基金若退場可能導致崩盤，蘇建榮僅回應，是否退場或持續護盤，需由委員共識決並遵守國安基金條例的規範，例會召開前無法回應。
台股
國安基金
護盤
退場

相關新聞

〈時評〉台灣證券市場正在萎縮 經濟發展瓶頸亟待突破
〈時評〉台灣證券市場正在萎縮 經濟發展瓶頸亟待突破
2020/07/20 13:50
〈財經主筆室〉台灣國安基金不退場打臉楊總裁 恐讓台幣拱上更高峰
〈財經主筆室〉台灣國安基金不退場打臉楊總裁 恐讓台幣拱上更高峰
2020/07/20 10:09
【更新】台灣「國安基金」將持續護盤至疫情結束 　投顧分析：堪稱「定心丸」但「不是大利多」！
【更新】台灣「國安基金」將持續護盤至疫情結束 　投顧分析：堪稱「定心丸」但「不是大利多」！
2020/07/16 11:14
〈時評〉台灣股市大亂炒　主管機關應嚴查幕後黑手
〈時評〉台灣股市大亂炒　主管機關應嚴查幕後黑手
2020/07/07 08:50
【更新】伊朗空襲美軍基地　川普強調制裁不動武•台灣召開國安會議因應
【更新】伊朗空襲美軍基地　川普強調制裁不動武•台灣召開國安會議因應
2020/01/09 11:36