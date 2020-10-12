〈時評〉美國總統大選熾烈　台灣應保持中立

美國總統大選戰鼓頻催，已經進入倒數時刻，雙方膠著，變幻莫測，情勢異常複雜，台灣此時應保持中立，謹慎發言，兩黨平衡交往，避免捲入政爭，造成誤會，防止開票結果不如預期，反而對台灣不利。

當前美國政經情勢相當不穩定，內部有嚴重新冠肺炎疫情，經濟情勢惡化，國債不斷攀升，勞工失業問題嚴重，連川普總統夫婦及諸多幕僚確診，兩黨競爭激烈，外部又有美中關係惡化，挑爨不斷，與歐盟關係不睦，且印太聯盟默契不足，諸多挑戰及衝突，並不是那麼容易解決。

台灣方面現在與美國關係正處空前融洽良好狀態，是政府多年努力成果，得之不易，但是當前正處美國選情難料之際，尤須謹慎。

目前美國多家民調對選情反應不一，有認為民主黨總統候選人拜登會當選，也有認為川普選擧人票大勝，篤定連任，不過可以理解的是開票前夕，各種民調機構常有預設立場，各為其主，民調都只能參考而已，不能當真，台灣方面不論政府或政治人物都不宜輕率發言，避免造成美方誤解。

回憶1948年美國總統大選，當時國共內戰激烈，蔣中正想了解選情，派陳立夫赴美查訪，與時任駐美大使顧維鈞共同討論美國政局，並綜合媒體反映，一致認為民主黨總統候選人杜魯門脾氣太壞，得罪太多人，無法當選，共和黨杜威獲得媒體支持，氣勢如虹，當選沒有問題。

陳立夫回國之後立即向蔣中正報告，蔣中正欣喜，全力支持杜威，不料開票大翻盤，杜魯門當選。蔣中正大驚，立即派員赴美向杜魯門道歉，修補關係，但是已經來不及了，雙方關係惡化。

從此之後，杜魯門報復不斷，明與國府交往，暗派密使支持毛澤東，並斷絕蔣所有軍事及經濟支援，讓國民黨連吃敗仗，丟掉江山，經濟瓦解，財政崩潰。退守台灣之後，1949年8月5日，美國國務院發表著名的「中美關係白皮書」，醜化國府。

1950年1月5日杜魯門再落井下石，公開發表「不介入台灣海峽爭端」聲明書，國府岌岌可危，幸虧韓戰爆發，共軍潮湧進入韓境，讓美軍吃盡苦頭，此時杜魯門才派第七艦隊巡防台灣海峽，保護台灣，兩岸危機才穩定下來。前事不忘，後事之師，台灣實不宜在美國總統大選讓任何一方候選人誤會，避免後遺症。

回想過去，美國政客翻雲覆雨，言不由衷，不足為奇，過去柯林頓參選總統時，也是大打反中牌，斥責天安門事件，中共是「北京屠夫」，揚言當選總統後，將在人權議題和貿易上，要中國付出代價，但是他當選後，完全「忘記」承諾，絕口不提中國人權，貿易赤字反而快速攀升，又將中國定位為戰略夥伴。

雷根在總統大選時也一樣，痛批卡特與中國建交不當，聲稱當選後將與台灣恢復正常關係，結果卻是他在總統任內首創與中國第一次軍事、情報合作，又派軍艦訪中，甚至開放軍事科技出口中國，至於與台灣外交關係正常化則隻字不提。

歐巴馬在總統選舉時，指責小布希對華政策是儒夫，當選總統後，於2013年公開宣佈支持「一中政策」，又以G2概念性名詞，創造與中國共同合作機制，對台灣並無任何幫助，與過去對中政策如出一轍。

仇中、反中、抗中，一向是美國總統大選必叫之牌，至於是否真實，不如聽其言，觀其行，審慎因應處理。大選已屆，台灣要小心，千萬不要捲入兩黨任何一方，避免日後相處困難。目前川普政府與中國對抗情勢，未來變化如何？是否會再度改變對中政策，頗難預測。

宋代詩人僧志文在「西閣」中名言：「人情似紙張張薄，世事如棋局局新」，國際政治冷酷無情，大家都在踐行邱吉爾的名言：「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」台灣應當心。