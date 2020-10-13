【投資理財老生常談】電動車大勢所趨　慎選台灣股市優質標的

十年前，如果討論電動車未來，一定掌聲稀落，時至今日，電動車即將成為下一個世代主流，趨勢明確，如果再不掌握未來產業動態，那就可能坐失良機了。

提起電動車，一定要談特斯拉，這個最受世界矚目的電動車商，2019年交車數為36.75萬輛，2020年48.3萬輛，預估2030年將達2000萬輛，10年成長50倍以上，幾乎要席捲全球車市全球車市9千萬輛的45%，潛力驚人。

特斯拉今年第三季在台灣總掛牌數已突破1850輛，超越第一季的1714輛紀錄，為了配合消費者的需求，特斯拉在全台已設立25座充電站，並將持續建置。「平價化」是特斯拉競爭的利器，現在不論是法拉利、藍寶堅尼、賓士、奧迪、寶時捷、BMW，都積極發展電動車，誰也不敢大意，否則將面臨淘汰命運。

特斯拉供應鏈目前有7成在中國，未來比例只會增加，不會減少，台灣企業必須掌握高科技強項，才有可能獲得青睞，否則極可能重蹈蘋果供應鏈從台廠移轉至中國廠之覆轍，投資人必須小心。

台灣高科技強項，例如AI，正符合特斯拉高科技產業需要，晶片HW4.0已由台積電代工。特斯拉行動式裝置OTA (Over The Aires），將可能使台灣網通IC晶片打入特斯拉供應系統，因此瑞昱(2379）將可望受惠，預計2022年將占其營收4％，後續視特斯拉業務成長而變化，這些台灣的強項，市場穩固，中國難以取代。

特斯拉減速齒輪供應商是和大(1536)、銅箔由長春集團供應，原料是廢棄電缐、電纜，回收銅材，技術水準只有日本電解公司差堪比擬，而電池的原料鈷、錳、鎳貴金屬，由美琪瑪(4721)、康普(4739)供應，貿聯KY(3665)電池模組缐、巧新(1563)鍛造輪圈、世德(2066)扣件、台達電(2308)供電源零組件、興勤(2428)保護元件、富田電機馬達、檢測設備致茂(2360)檢測設備、群創(3481)與TPK(3673)觸控面板、乙盛KY(5243)電池上下蓋板。

台灣各地充電站商機，華城(1519)、東元(1504)、台達電腳步很快，都已積極跨入，至於充電站設置地點，應該還是會循著現有加油站舖設，例如全國、北基、山隆，都可能逐漸將加油系統改為充電站，這些標的都是穩定，獲利長期投資的好標的。

目前台灣充電椿有三大困境，一是充電椿規格混亂，二是充電車位與一般車位劃分不清，三是充電椿安裝困難重重。政府必須儘速訂定台灣充電連結器種類，才能讓車商及系統業者，統一規格，利於未來台灣電動車的發展。

電動車的三個關鍵系統：雷達、馬達、電池。馬達方面，以東元為首選，目前已積極研發車用電力，與日本三井商社合資，在印度班加爾設廠，生產小馬達及電動車動力系統，今年新添全新TPower馬達及驅動器等產品，並已經進入商轉，在國內搶攻3.5噸電動貨卡及電動巴士電力系統商機，在中國搶攻馬達、自動化及智能系統，並積極開發北美、歐美、東南亞電動車馬達系統。

電池則以車王電(1533)積極搶攻電動車電池，從電池平衡、電源系統，一直到電動車充電智能化基礎設施，與華德、日本住友商事共同合作，瞄準海外電動車電池租賃及充電系統業務，積極發展。

雷達方面，佳世達收購明泰，打入24GHz，切入商用車及自用車巿場，持續開發77GHz、79GHz雷達，將雷達網路交換器、網路攝影機，灌入自駕系統，頗具機會題材性，但是目前仍在積極努力中，尚未開花結果。

台灣本土車廠在推動電動車方面，沒有缺席，裕隆與鴻海合資成立華創車電，資本額127億元，將汽車產業與ICT資通產業整合，帶來創新模式，裕隆並積極研發電動車充電設備「Yes！來電」，將導入電動四輪及二輪充電椿，為各類業者解決充電難題。

特斯拉Mindel 3固然吸引全球目光，但是其他車廠也在積極努力，邁向電動車巿場，如BMW i3全球銷售超過20萬輛電動車，又小改款車型，讓純電動車消費者擁有更多選擇。Nissan Leaf第二代電動車亦頗受好評。

Mercedes-Bens EQC電動休旅車，以MEA模組化平台打造，定位是中型SUV車型，續航力達到500公里，同樣不容小覷。AUDI e-from prototype在布魯塞爾首發後，登上哥本哈根皇家劇場，充滿科技感，優雅寬敞的車空間與車空間內裝空調，同受囑目。

電動車已是大勢所趨，投資人應慎選供應鏈中，財務、業務均優之標的，不宜太重題材而忽略基本面，否則容易受到價格波動影響，追高殺低受創。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。