〈時評〉台灣出錢幫中國辦教育？

據報載，在教育部基於「大學自治」、私立大學盼「體現言論自由」的冠冕堂皇大纛下，台灣一大堆跟中國私簽「一中承諾書」（不得從事任何「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等活動）的私立大學，竟全都安然無事──好像所謂「大學自治」，就是每年接受教育部大筆補助款的（私立）大學不受國法約束，可以自己關起門來，愛怎麼玩就怎麼玩；好像在大學課堂校園，只許說「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分」，不可以講「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」，才是在「體現言論自由」！？

天可憐見，在少子化，大學又氾濫成災的雙重夾擊下，私校的生存當然倍受挑戰。但是，私校要生存，台灣更要生存！私校求生存，可以沒有底線到連出賣台灣、私自替台灣人簽賣身契都沒關係嗎？

不客氣講，教育部鴕鳥的「教育歸教育、政治歸政治」、「尊重學術自由」、「基於大學自治」，碰上「姓黨為政治正確之本」、「政治正確為所有生存之本」的中國，下場當然就是出賣自由求生存、當然就是棄械投降、當然就是連怎麼死的都不知道的死路一條！

連媒體都要姓黨的中國，連娛樂界的藝人都要對共產黨、習大帝表態交心的中國，教育不姓黨、不對共產黨表態交心，還有存活空間嗎？所以，像狂言「我是中國人，是驕傲的象徵」的前陸軍總司令陳廷寵，在中國經辦的「華東台商子女學校」，容你、准你建立學生的台灣主體意識？教的是認同中國，還是認同台灣？想把學生型塑成中國人還是台灣人？香港人向習大帝乞求一國兩制都不可得，習大帝會恩賜「華東台商子女學校」一國兩制的教育？台灣的教育部，少做白日夢了！

教育部對陳廷寵讚中辱台發言的回應是「其發言實屬不妥，惟與本部相關法規依據及補助目的經查尚無直接關連」；每年傻呼呼補助「華東台商子女學校」約六千萬台幣的教育部，顯然沒有喊停的意思。花錢請人洗自己的腦，還不想喊停，還侈言撈什子的「補助目的」，台灣的教育部，少自欺欺人了！

中國出錢，掛學術羊頭、賣政治狗肉的「孔子學院」，因為被看破手腳，在美國、德國、瑞典等已紛紛遭到被關閉的命運。台灣的教育部卻還在出錢，幫中國辦教育而不知伊於胡底，哀哉悲乎！

（作者為新竹教育大學退休副教授）