【快訊】中國央視播出「台灣間諜」李孟居被「認錯」影片　陸委會批：惡意政治炒作

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國官媒央視今天(11日) 晚間在「焦點訪談」節目播出「台諜案」報導，曝光台灣民眾李孟居的「認錯」影片。陸委會表示，這是對岸惡意政治炒作，誣陷台灣人從事間諜行為。

我大陸委員會今晚以書面形式，針對李孟居在央視節目「認錯」一事，應詢作上述表示。

中國官媒央視今天在「新聞聯播」節目稱，近期國家安全機關實施「迅雷2020行動」，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜，「打掉台灣間諜情報機關針對大陸布建的間諜情報網絡，有效維護了國家安全和利益」。

「新聞聯播」並預告，稍後的「焦點訪談」會有更詳盡內容。據悉今起連續3天的「焦點訪談」節目都會有「台諜案」報導，央視、人民日報和環球時報等官媒，也都會有相關節目或評論。

央視今晚「焦點訪談」節目播出「別有用心的『商人』」，指稱李孟居是「台獨組織」的理事。李孟居在2019年8月前往香港，並在赴深圳不久後被捕。

節目也聲稱，這是因為他所拍攝的16段影片和48幀照片（如下圖) 「屬於秘密級資料」，經鑑定內容「危害到國家安全」。

圖/央視焦點訪談

陸委會指出，中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，是對岸惡意政治炒作，誣陷台灣人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，其動機令人質疑與不齒。

陸委會正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。

中央社報導，陸委會認為，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序。

陸委會指出，這種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，陸委會也表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序的作法。

陸委會同時說明，有關李孟居遭陸方相關單位關押一事，陸委會自事發後即與李孟居家屬保持聯繫，掌握案件進展，並提供必要的協助。

針對遭中國以國安理由逮捕的台人李孟居，11日在官媒央視節目中「認錯」。民進黨立委鍾佳濱指出，一個沒有公開審判法治基礎的國家，要求被告、刑案當事人做自白，足以印證這是一個沒有人權、法治的國家。

鍾佳濱還表示，會在資訊自由社會散播這類自白影片的，如伊斯蘭國，大家真的會相信那些在影片中進行自白、承認犯罪的人是出於自願的嗎？根本沒有說服力。

台人李孟居去年(2019年) 10月在深圳，被以「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」批准逮補。他11日在官媒央視節目中「認錯」，指「過去做了很多不好的錯事，也對祖國或國家或許有些傷害」。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，間諜的證據、證人、犯罪事實都不需要，中共有犯人自白就夠了。不只是台灣，英國、澳洲、加拿大都有類似被中國濫捕、隨意扣上罪名的案例，更不要提中國對待自己國民或港澳民主人士。

王定宇說，

「在中共的獨裁政權下，他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人，他需要你是台灣間諜，你就是台灣間諜，他認為你可以走了，你就可以自由地走了，他需要你消失了，你就會被消失了」。

對於中共聲稱台灣派數百名間諜，王定宇指出，這種指控真的非常符合中共造假風格。出入或投資中國、港、澳，中共人治獨裁的風險務必列入重要考量，謹記「危邦不入，亂邦不居」。