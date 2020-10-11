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台灣國慶連假共機天天擾台　國軍空中兵力應對

空軍司令部表示，共軍1架運8反潛機今天侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；今天也是共軍自9月16日以來第17度擾台。

By  中央社
2020/10/11 20:46
空軍司令部表示，共軍1架運8反潛機11日侵犯台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

空軍司令部表示，共軍1架運8反潛機11日侵犯台灣西南防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

空軍司令部表示，共軍1架運8反潛機今天侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；今天也是共軍自9月16日以來第17度擾台。

國防部今天晚間在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據公開資訊，今天是共軍自9月16日以來第17度擾台。

根據國防部10月公布的路線，除了7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9外，11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。

此外，蘋果新聞網今天報導，空軍因攔截共軍頻次增加、各式航空器輪胎耗損嚴重，已緊急採購輪胎。空軍官員對此澄清，空軍的後勤均有嚴謹的採購程序，相關採購都是年度計畫性採購，並不存在媒體報導所謂「緊急採購」情事。
空軍司令部
國防部
共軍
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