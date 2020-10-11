台灣新文化運動月台北大稻埕登場　兩大亮點場域系列活動

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣文化協會成立屆滿百年，台北市文化局推出系列活動，藉此了解前人們爭取自由與平權所付出的努力。

近年來台北市政府推動無圍牆博物館計畫，發掘城市的特有人文風貌，其中「大稻埕無圍牆博物館」除了保有傳統產業的老街，也是台灣新文化運動發展的重要場域。今年適逢「台灣文化協會(簡稱文協)」成立將屆百年，台北市文化局以「文協倒數1921」為名辦理新文化運動月活動。

柯文哲市長表示大稻埕不僅是日治時代台灣人的經濟重鎮，也是文化、政治中心，到了戰後為貿易的交通樞紐，許多政治參與、文藝思潮也在這裡萌芽，因此成為推動新文化運動的根據地。走進大稻埕無圍牆博物館可以感受傳統產業在此的發展進程與當時追求新知、文化改革的歷史面貌。今年正好是文協創立99週年，歡迎民眾來參與新文化運動月系列活動，藉此了解當時的歷史故事與前人們爭取自由與平權所付出的努力。

文化局表示，10月中旬至11月中旬將有文創市集、舞台劇、特展、書展、街區導覽、論壇及講座等豐富活動，其中「文化自造夜講座」，將邀請迷走工作坊、台灣吧、文化銀行等知名講者進行台灣新文化運動短講分享，透過遊戲、動畫、派對等不同主題，講述台灣的歷史如果透過現代化改編及再創作會是什麼模樣；同時還推出年度刊物《掛號3》與同名線上遊戲，以多樣化的呈現形式，帶領民眾回到1921文協成立前夕、文化思潮風起雲湧的黃金歲月。

「渭水驛站」及「埕樂通」是大稻埕街區中心開幕的兩大文化亮點，渭水驛站緊鄰蔣渭水當年在大稻埕開設的大安醫院舊址，大安醫院不僅是蔣渭水行醫所在，也是推動新文化運動的根據地，故此以「渭水驛站」為名，推出《你好，渭水》常設展，以文協畫報及舊街區地圖等文物，呈現蔣渭水生命歷程和推動新文化運動的努力，讓民眾得以親近他一生的思想精神；埕樂通位於迪化街中段，建築是一坎兩進的長型街屋，貫通迪化街與民樂街的建物中夾有天井，讓身在其中的參觀者感到別有洞天，本局在此推出《大稻埕產業記憶展》，透過互動地圖、藥材聞香等感官體驗，邀你探索蘊藏一百六十年底蘊的大稻埕文化記憶。

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