中國駐印度大使館外貼滿台灣國慶海報　中官媒怒罵「玩火行為」遭鄉民反嗆

中國駐印度大使外被貼上祝賀台灣雙十國慶海報（圖擷取自推特） 中國駐印度大使外被貼上祝賀台灣雙十國慶海報（圖擷取自推特）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國強硬打壓印度報導台灣相關新聞應遵守「一中原則」，引發強烈反彈，中國駐印度大使外更被貼上祝賀台灣雙十國慶海報，此舉惹怒中方。

台灣雙十國慶受到印度主流媒體報導，且印度電視台更播放台灣專題報導，遭中國駐印度大使館發函警告，然而中國此舉非但沒有成功嚇阻反而造成反效果，日前中國在新德里德的印度大使館，出現許多慶祝台灣國慶日的海報，這也讓中國怒指「玩火行為」。

自由報導，中國駐印度大使館7日發文警告當地媒體，報導台灣國慶日應遵守「一中原則」，引發反彈。9日深夜中國駐印度大使館前出現10多幅署名印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人巴加的海報，祝賀中華民國「國慶日快樂」，該則在中國使館前的海報貼文，在推特張貼不到12小時，就被轉發超過4000次。

聯合指出，印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）則在推特發文說，中國位在印度首都新德里的印度大使館，出現許多慶祝台灣國慶日的海報，以抗議中國大使館日前威脅印度媒體不要報導台灣國慶日的行為。根據推文，其中引人注意的是，海報上的中華民國領土範圍似乎涵蓋整個中國。

此舉引起中國官媒《環球時報》不滿，警告稱巴加這樣的行為是「玩火的行為」，將使已經惡化的中印關係雪上加霜，《環時》也在推特分享該篇文章。

然而，文章一出上千網友留言，「我們所有人都在慶祝台灣國慶 印度和台灣的朋友們萬歲」、「印度台灣友好 中國滾蛋」、「台灣是自由國家」、「忘記印度政府在台灣的正式立場。 但是我們印度人將永遠與台灣站在一起。 台灣國慶日快樂」。