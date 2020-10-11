北韓勞動黨75週年 閱兵大典驚現新型洲際飛彈

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）正當台灣慶祝國慶的同時，北韓也在舉行朝鮮勞動黨的75週年紀念活動，活動中也有盛大的閱兵大典。由於事關地區穩定，這又是一年一度北韓展現國家實力的時刻，閱兵每次都受到全球密切關注。不過，今年因為北韓展示了新型的武器，而再度顯得緊張。

事實上，早在閱兵之前，南韓和美國就已經預測北韓會藉由這個機會展示新型的「戰略武器」，最後證明他們的情報是正確的，北韓的閱兵典禮上除了之前展示過的火星15型彈道飛彈(Hwasong-15)外，更出現了一款各國從未見過的新型導彈，這也是北韓在2018年開始與各國談判後，首次在閱兵典禮上搬出彈道飛彈。

專家分析，就設計看來，該導彈為陸基洲際導彈，不需由固定的基地發射，而是以有11具車軸的地面車輛作為發射基座，具備良好的機動性。如果可以正常運作，將會是全球最大型的車載洲際導彈之一。除此之外，由於具有分導式多彈頭，目標地會很難進行攔截。

前美國情報官Markus Garlauskas指出，展示這款飛彈是北韓對於「直擊美國本土能力」的一種宣示，在此之前，北韓就已經宣稱外界看過的火星15型飛彈具備核子攻擊能力，如今北韓擁有了更大型的導彈，這款究竟可以攜帶多少核彈頭，仍是一個未知數。

雖然一顆理論上可以裝載2,000至3,500公斤的洲際飛彈聽起來很具恫嚇力，智庫史汀生中心(Stimson Center)的研究員Jenny Town說，現在無法確定展示的新型導彈是一種概念、實物模型，還是真的可以運作的原型武器，北韓應是不會在未經過測試前就進行部署，屆時應該會有更多的情報消息。