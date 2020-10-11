「台灣文學祭」東京展出楊牧及洛夫珍貴復刻手稿　《他們在島嶼寫作》文學紀錄電影上映會

（右起）誠品生活日本橋總監吳若萍、文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳及誠品生活日本橋店長磯野真一郎 於2020台灣文學祭「一代詩人_楊牧／... （右起）誠品生活日本橋總監吳若萍、文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳及誠品生活日本橋店長磯野真一郎 於2020台灣文學祭「一代詩人_楊牧／洛夫現代詩展」合影(圖/文化部)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)「台灣文學祭—一代詩人楊牧／洛夫現代詩展」展出兩位詩人手稿復刻版和作品，並辦理線上及實體上映會，提供日本喜愛台灣詩選的民眾近距離接觸機會。

文化部駐日本台灣文化中心今年首度以詩為主題，策劃「台灣文學祭—一代詩人 楊牧／洛夫現代詩展」，已在東京盛大開展。文化中心與誠品生活日本橋合作同時展出台灣詩人楊牧及洛夫的手稿復刻版和作品，並辦理《他們在島嶼寫作》文學紀錄電影上映會，讓日本民眾感受台灣作家的創作靈魂與文字溫度。

駐日台灣文化中心表示，今年因受疫情影響，無法邀請台灣作家來日出席活動，文化中心觀察疫情間日本民眾的反應，發現用影片方式，向日本民眾介紹台灣文化最為有效且生動。同時也回顧過往舉辦的推廣文學活動，類別以小說、散文居多。因此本次挑選「詩」為主題，放映近年相繼過世的詩人楊牧及洛夫的紀錄片，期待透過「詩」介紹2位台灣文學大師。





台灣詩人楊牧手稿復刻版(圖/文化部)

「目宿媒體」近年推出的「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影，獲得台灣文學界高度好評。為了此次展覽，文化中心洽談獲取楊牧《朝向一首詩的完成》及洛夫《無岸之河》兩部影片的公播授權，並配上日文字幕，在日本首播。另為增加展覽可看性，也特別取得兩位作家家屬的授權，展示作家的複製手稿、舊版書及外版書等珍貴資料。藉由搭配主題書區，於文化中心與誠品生活日本橋同步展出，讓日本喜好台灣文學的民眾，有機會接觸台灣的詩。

駐日台灣文化中心表示，誠品於去年9月底在東京展店後，帶動台灣文化熱潮，同時注意到日本民眾及住在日本的台灣人對中文書的需求越來越高。因此，文化中心攜手誠品生活日本橋，首創設置「指標作家中文書專區」，將台灣原汁原味的中文書帶進日本，推介台灣人氣作家至日本閱讀市場。專區每季會擇選一位台灣指標作家的創作展出，本季10月起，則選在日本受熱烈歡迎，也有日譯作品在當地出版的吳明益。

「台灣文學祭—一代詩人 楊牧／洛夫現代詩展」即日起於台灣文化中心及誠品生活日本橋聯合展出，另於10月22、23日辦理實體及線上上映會，提供日本民眾認識台灣文學的機會。