媽我被格式化了！台灣設計展登入新竹亮點展區　在地團隊探循環經濟美感教育

最後一天的台灣設計展透過連結新竹科技力及設計力打造好玩展覽（圖／台灣設計展） 最後一天的台灣設計展透過連結新竹科技力及設計力打造好玩展覽（圖／台灣設計展）

(台灣英文新聞/劉怡均 新竹採訪報導)台灣設計展透過連結新竹科技力及設計力，規劃一條2公里的步行路徑，探討循環經濟及美感教育等時下最夯議題。

2020 台灣設計展以『Check in 新竹－人來風』為題，邀集超過 10 種文化領域、25 組專業團隊在新舊城區打造一條長2公里的路徑，可以深入了解在地文化以及當前議題，現在一起來看看有哪些有趣好玩必逛的場館吧！

城市終端機



場館入口處(圖/台灣英文新聞)



新竹獸心臟(左上)及裝置藝術(圖/台灣設計展)

由衍序規劃設計（BIAS Architects）與叁式（UltraCombos）攜手出擊！以新竹為範本，掃描在地人生活、分解成「位元」再重組，甚至把觀眾格式化，結合科技影像互動，分為7大場景，融入「數據後台」、「雲端」、「app」等關鍵字，反映每個人的日常生活。

同時，眼尖的你是否有發現散落在新竹各角落的「新竹獸」四肢，但卻不見頭也不見心臟？這不是凶殺案，而是調皮的新竹獸在和大家捉迷藏，也是策展單位的小巧思。策展人劉真蓉表示，我們就是新竹獸的頭！

展區中最大亮點莫過於新竹獸碩大的心臟，閃爍著光芒的心臟代表著生命力，並蒐集參觀者的意見回饋讓心臟持續跳動，也持續讓城市透過科技及設計運轉；設計源自於人，透過台灣設計展啟發人類思考，並試圖使用設計解決問題，此也為展覽的目的之一。

#T1 城市終端機

地點：新竹市立體育館

世界最美的教科書展



(圖/台灣設計展)



(圖/台灣英文新聞)

或許大家對於「美感教科書」已經頗為熟悉，但這次展出地點選在孔廟實在別具意義！水越設計 AGUA Design從清朝到現代、從台灣到世界，飽覽古今中外的教科書，原來課本的排版、設計和內容論述，真的可以讓教育不一樣！

展出台灣與日本兩地教科書，呈現出兩地教育策略與實踐、台日思考的差異。日本區呈現了小學到高中教科書、落實教育的防災計畫等，台灣區則包括清代、日本時代與民間出版社審定本等三個時期的教科書變遷。期許透過觀察不同政治社會背景下教育的多元面貌，思索當前教育議題，開拓台灣教育的新思維與新行動，進而促成政策的再思考。

#T3 世界最美的教科書展

地點：孔廟

循環設計展



(圖/台灣設計展)



(圖/台灣設計展)

療癒！由究方社與W春池計畫共同策展探討循環經濟，主視覺由設計師三金方序中操刀，以黑、灰、白、粉紅引領風潮，展場規劃也以此分類，並套入設計思考流程，從「黑－發現問題」開始、中途經過「灰－思考」、到「白－行動」，而粉紅則回歸到本質，那就是人身上，緊扣循環經濟主題。

灰色長廊－長廊加入風的意象，透過口吹玻璃工藝結合科技機械裝置，創造出如大自然般的風動隧道，踏入循環之流會發現每個風鈴的外型跟聲響皆不同，當人接近該裝置時，會引發一連串的連鎖反應，創造出十分療癒的聲響，藉此引發思考，形成思緒的流動。

走進玻璃珠球池，找尋適合自己身高的白色球體頭罩，聆聽由新竹客家音樂人黃子軒 主持的聲音循環電台，聽聽在地關鍵人物分享，正在實踐循環設計的行動方案，悄悄帶走一句話，成為行動開始的種子。

#T5 ◯ 循環設計展

地點：玻璃工藝博物館

有樂電影院



(圖/台灣設計展)



(圖/台灣設計展)

新竹影像博物館經典重啟，帶來《魔法阿媽》、《幸福路上》等親子同樂的片單。於1933年開幕的新竹市影像博物館，是全台灣首座配有冷氣設備歐式劇場，原名「有樂館」，在日制時代，具有展現日本國力的官方建築，並於1945年光復後，更名為「國民大戲院」，是地方重要的文化中心。

隨著2020台灣設計展在舊城區展開，也是第一次將設計展與城市結合，舊城區視為一個最真實的博物館場域，裡面充滿了時代紀錄，處處刻劃著居民的生活痕跡，而「有樂館」則是城區娛樂處所的重要據點之一。

#M5 有樂電影院

地點：影像博物館

大風吹泡泡遊戲場



(平面攝影/Kris Kang)

由草字頭打造的『大風吹泡泡遊戲場』內有多組圓形彈跳裝置，包含直徑 9 米的跳跳瘋 和直徑3米的泡泡瘋——『跳跳瘋』讓大人小孩都能在上面攀爬、玩樂，而『泡泡瘋』則用定時噴發的泡泡和燈光製造快樂氛圍。

地點：新竹公園 圓形廣場

2020台灣設計展



(圖/台灣設計展)

日期：10/1-10/11

地點: 新竹公園、轉運站和護城河舊城區

網站: https://www.designexpo.org.tw/

iOS 下載：https://apple.co/2FXMBru

Android 下載：https://bit.ly/3mXPMjg

下載觀展手冊：https://bit.ly/32YyP0j