台灣與帛琉打造旅遊泡泡　僅開放團體行

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）為了活絡遭受重創的觀光產業，許多國家在疫情控制得宜之下，陸續籌備「旅行或商務泡泡」，我國交通部觀光局日前也跟帛琉開會協商旅遊泡泡，規劃將以團體行程為主，不開放自由行，且參與旅客必須提出PCR檢驗陰性證明。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，由於商務泡泡、外交泡泡等進行順利，我國觀光局持續對於旅遊泡泡進行規劃，目前初步規劃帛琉將是首波開放名單。

根據中央社獨家報導，觀光局上週與帛琉開會研擬旅遊泡泡的相關實施措施，包含形成旅遊泡泡後，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境；旅遊泡泡以團對團為主，只能由旅行業者出團，不開放自由行，且旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明；旅遊泡泡上路之前，必須由業者等單位成立先發團，先到帛琉實地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。

觀光局表示，考量防疫情形下，旅遊泡泡的行程中不得有自由時間，旅客都必須按照安排好的行程觀光，降低與他人接觸機會；且為了保護其他參與團員，參與旅客必須提出武漢肺炎陰性PCR的檢驗證明，確保沒有染病，也會要求需有醫療保險，才能因應後續突發狀況，並掌握旅客的行蹤。

航班部分，觀光局指出，民航局也會配合相關旅遊泡泡的航線復航等規劃。

觀光局說，目前這些都是初步規劃，預計近期將跟衛生福利部長陳時中開會研商，觀光局會再提出更詳細的計畫案，供專家學者參考，但時間尚未決定，也會再聽取業者意見。

至於其他國家，像是關島等地的旅遊泡泡，觀光局表示，其他都還在洽談階段，目前帛琉是最有機會成為首個旅遊泡泡的國家。