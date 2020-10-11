秋饗旬味飄香上桌 台北福華邀您共享浪漫食光

秋天的風吹進台北福華各廳，與秋季新菜擦身而過，不經意地帶上這股迷人香氣，使其在各餐桌間浪漫飄香。由新一代廚師們親手研發製作，經歷了福華內部餐飲高層與知名美食家的嚴厲評選，在眾多佳餚中脫穎而出的秋季新菜色，兼具創意、美味及精緻擺盤，10月1日起將顛覆您對美食的想像！

【秋饗旬味．浪漫食光】集結了蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑、江南春、七賢吧及點心坊，活用當令食材並融入主廚精湛手藝，巧妙地帶出秋季料理的溫度與豐富層次。從蓬萊邨的「酒釀乾燒蝦」就能感受到主廚的巧思，從鮮豔醬料、啵啵聲響、濃烈酒香到鮮甜大蝦，視覺、聽覺、嗅覺到味覺的多感體驗，完整了這道料理的靈魂，而珍珠坊的「醬燒藍斑魚」也是不惶多讓，將鮮嫩的藍斑魚醬燒以提升口感，軟嫩中帶著香氣，每一口都令人意猶未盡，以多國料理為主的麗香苑則將創新精神發揮得淋漓盡致，推出「彩虹堅果甜山芋炒飯」，以健康養生的理念出發，透過師傅獨特工法，使傳統炒飯有了全新樣貌，另外更不能錯過江浙餐廳江南春主打的「核桃鬥八鮮」，精選江浙老菜中的八寶辣醬，承襲原有風味的同時注入多項新元素，其中更以美國核桃為特色，爽脆口感使整道料理更上一層樓。

不僅以熱食滿足客人味蕾，特色飲品及甜點也沒有缺席，七賢吧首次推出「Dita Dita」來擄獲年輕族群的心，其選自法國加勒比海荔枝酒，透過檸檬汁的酸氣及莓果汁的甜意，迎來一場豐盛的果香盛宴，入口時充滿想像，著實迷人，最後點心坊以「紅玉白巧克力生乳捲」成功抓住女性族群的胃，有別以往使用國外茶葉製作的甜點，主廚選用台灣多樣、豐富且品質良好的茶葉，研發出全新口味的生乳捲，甜得恰到好處，綿密口感的最後留下淡淡茶香，使尾韻更加完美。

秋天是浪漫的季節，更是品嚐獨特美食的好時節，去感受每道菜的層次和風味，去期待留在舌尖上的香氣與記憶，台北福華大飯店【秋饗旬味．浪漫食光】每道380元起+10% ，即日起至12月31日限定供應。