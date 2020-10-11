都會輕旅首選 和逸&慕軒飯店 　「秋冬輕鬆遊」雙人2,288元、「輕旅好食光」享星級下午茶

舒爽宜人的季節，很適合探訪都市巷弄感受秋日氣息，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店共5家飯店，即日起至2020年12月30日共同推出「秋冬輕鬆遊」住房專案，雙人入住最優惠2,288元起，含自助式早餐（台南西門館不適用），或選擇「輕旅好食光」專案，每房2,688元起，再享飯店特色下午茶，把握10月底前安心旅遊補助出遊去! (*以上房價皆含稅與服務費)

「秋冬輕鬆遊」雙人2,288起 展開都市隨走之旅

2020年12月30日前預訂「秋冬輕鬆遊」專案，全台五館同享優惠。鄰近捷運站與華山文創園區的和逸飯店·台北民生館/台北忠孝館，每房2,488元起；坐落府城市心，周邊經典古蹟、小吃巷弄與風格店家包圍的和逸飯店·台南西門館，每房2,688元起；位在捷運出口、可眺望高雄港美景的和逸飯店·高雄中山館，享最低超值價每房2,288元起；而連續3年名列台北米其林指南推薦旅館的慕軒飯店，每房3,488元起。專案皆附贈豐盛自助式早餐（台南西門館不含早餐）。

「輕旅好食光」入住再享愜意午茶時光

和逸與慕軒飯店共推「輕旅好食光」一泊二食專案，不僅含自助式早餐，還可享用各館專屬特色下午茶套餐，有充滿台味的卡拉雞腿刈包、虱目魚捲與炸物拼盤，或精緻的西式下午茶等，即日起至12月30日前預訂此方案，和逸飯店雙人房優惠價2,688元起、四人房3,688元起，慕軒飯店每房3,988元起，適合以悠閒步調展開旅程。

把握10月底前安心旅遊補助優惠

凡透過和逸&慕軒飯店官網或AMAZZING CLUB會員網站預訂任何住房專案，10月底前均適用安心旅遊補助每房1,000元，可同時搭配振興三倍券消費使用，趁下半年各地演場會、藝文表演與節慶活動紛紛出籠，趕緊規劃出遊計畫吧！