美國白宮醫師：川普不具有傳播武漢肺炎風險

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普2日宣布確診武漢肺炎，美國時間10日舉辦染疫後首場公開活動，引發部分人士批評不負責任。白宮醫師康利晚間表示，依據目前標準，川普篩檢樣本顯示他已不具傳播風險。

川普2日宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），入院治療3天後，於5日傍晚出院。他10日於白宮舉辦染疫後首場公開活動，吸引數百名支持者前來參加，外界擔心活動恐淪為病毒溫床。

中央社報導，白宮醫師康利（Sean Conley）晚間發聲明表示，川普目前已符合美國疾病管制暨預防中心（CDC）安全結束隔離標準；依據現行標準，川普今早的核酸檢測（PCR）樣本也顯示，他已不對他人構成傳播風險。

康利指出，距離川普首次出現症狀至今已第10天，他也超過24小時沒有發燒，所有症狀已改善。他強調，多種先進檢測亦顯示，已不再有證據顯示川普體內病毒持續在複製。

康利說，隨著川普恢復正常行程，他會持續觀察他的情況。川普計劃12日在佛羅里達州舉辦競選活動，這將是他染疫後首場造勢活動。

根據美國疾管中心準則，武漢肺炎確診病患符合3個條件才可接近人群。包含首次出現症狀是超過10天前、在沒有服用退燒藥物下已24小時沒有發燒，及其他症狀正在改善中。若是重症患者，則建議症狀出現後居家隔離10天至20天。