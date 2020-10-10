蔡總統國慶演說「願促成兩岸有意義對話」中方不領情 台灣陸委會籲對岸勿一再誤判情勢、製造對立

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(10日) 在國慶演說中向對岸遞橄欖枝，表示「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。」卻遭中共官媒環球時報總編輯胡錫進解讀為，已感受到戰爭懲罰的嚴重性。陸委會呼籲對岸約束官媒，「不要再有令親痛仇快的妄言妄行。」

我大陸委員會今晚以書面形式，針對胡錫進的相關發言，作上述表示，並稱對於胡錫進的談話感到「非常遺憾」。

蔡總統在上午發表國慶典禮談話後，胡錫進隨即透過微博聲稱，蔡總統本次演說中，涉及兩岸的內容是近年「口氣最軟的一次」，原因是中國大陸最近的軍事準備，令其感受到可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。

陸委會則指出，蔡總統國慶談話，呼籲北京當局要實踐中國國家主席習近平聯合國的談話，為區域及兩岸和平穩定，和台灣共同負起責任，促成兩岸的和解與和平對話。這是高度負責任的態度，也是在不改變政府一貫堅持的立場與原則下，所釋出的善意。

陸委會表示，胡錫進在微博極盡惡意及挑釁的談話，不僅是阻礙兩岸間可能的善意互動，而且企圖尋釁生事，刻意製造雙方的對立衝突，其居心叵測。

陸委會認為，北京當局不應放任官媒胡言亂語、胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端。陸委會強烈呼籲對岸，今後要嚴格約束官媒及旗下媒體，或個人的言論，不要再有令親痛仇快的妄言妄行。

另一方面，對於蔡總統今天國慶演說的兩岸關係談話，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱是「延續對抗思維和敵對意識」的談話，又稱回到「九二共識」政治基礎，兩岸就能重啟對話協商。對此，陸委會呼籲對岸切勿一再誤判情勢、製造對立。

陸委會指出，對於中共國台辦制式卸責與批判、拒絕與台灣共同推動兩岸和平，威迫必須接受沒有中華民國生存空間的「一中原則」前提，完全缺乏承擔責任的勇氣，表達強烈不滿與遺憾。

陸委會指出，蔡總統國慶談話重申維護台海和平、保障國家安全，及堅守處理兩岸關係原則的決心，沒有改變，這是兩岸共同的利益與責任，不應由台灣單方面承擔。

陸委會認為，蔡總統更提出只要北京當局有心化解對立、改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願促成有意義的對話，共同討論和平相處之道。這是台灣人民與朝野政黨一致的主張與共識，更是維護台海和平穩定的負責任作法，中共領導人必須務實理解。

中央社引述陸委會強調，台灣人民守護國家主權、捍衛台灣民主自由及拒絕對岸片面政治主張的意志堅韌。面對北京當局刻意加大對台威脅、升高區域緊張，台灣則更為團結面對挑戰。唯有正視兩岸現實、本於相互尊重、善意理解的態度，停止對台恫嚇壓迫，方為兩岸關係良性發展的正途。

蔡總統今天上午在國慶演說中，關於兩岸關係的部分，內容如下

維持和平、促進繁榮發展，這就是中華民國台灣，在區域中最重要的價值。我們要做良善力量的倡議者，將進步及良善的價值，推廣到全世界。

我也注意到，對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。

在區域國家、乃至於全世界，都在擔憂中國擴張霸權的此刻，我們希望，這是一個真正改變的開始。

尤其，在全球高度關注印太及兩岸局勢變化的重要時刻，北京如果能夠正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。

面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔的，而是雙方共同的責任。

現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。