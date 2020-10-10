英國BBC報導「北韓黨慶」搞烏龍　誤植台灣雙十國慶典禮畫面

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）今天(10日) 報導北韓勞動黨創立75週年黨慶時，被發現誤植我國國慶典禮畫面，經日本網友指正後，BBC修正錯誤並對此致歉。

今天是109年雙十國慶，同時也是北韓唯一執政黨: 勞動黨創黨75週年，各界預料北韓當局會在首都平壤舉行大規模閱兵。

但日本網友須藤玲司今天在推特貼文指出，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）報導北韓勞動黨75週年黨慶，播放的卻是中華民國109年雙十國慶典禮現場畫面。

中央社指出，須藤玲司的貼文還附上多張BBC畫面截圖，可以看到遊行現場到處都是青天白日滿地紅國旗，但BBC英文報導畫面卻將地點標示為平壤。

須藤在推文質疑，BBC應該要放平壤的直播影像，「但這畫面對嗎？」

須藤後來還說，30分鐘過後，BBC已對誤植影像致歉並更正。

BBC「この映像を北朝鮮のパレードと伝えたのは過ちであったと謝罪します」と訂正きました。さすがに気づいたか。

另外根據美聯社與韓聯社報導，北韓中央電視台從10日晚7時起錄影播出勞動黨成立75週年閱兵儀式。最高領導人兼國務委員會委員長金正恩出席閱兵式並發表講話(如下圖) 。

據報導閱兵式在平壤的晚間舉行，榮譽騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等依次進入金日成廣場。北韓央視報導並稱，今天閱兵式上，展示了「任誰都無法想像的強大力量」。

金正恩在致詞時則說，希望在南韓的同胞們能克服疫情危機，與北韓堅定攜手合作。他強調，從年初開始，每天每一腳步都會遭遇意想不到的巨大挑戰和阻礙，不僅需要進行緊急防疫，還要克服自然災害、重建家園的國家只有北韓。

金正恩重申，「北韓沒有一人感染武漢肺炎(COVID 19, 新冠病毒) 」，所有人都能健康生活，他對此表示感謝。

北韓中央電視台(KRT), 在10日晚間播出北韓領導人金正恩在黨慶活動中致詞情形 (美聯社)

圖為平壤10日閱兵情形 (美聯社)