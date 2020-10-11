空氣污染不僅影響心肺！ 台灣最新研究證實：眼睛也遭殃

空氣污染不僅影響心肺！ 最新研究證實：眼睛也遭殃 空氣污染不僅影響心肺！ 最新研究證實：眼睛也遭殃

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名67歲蘇先生，有高血壓及冠心病病史，某日中午突然右眼看不見，次日就診時右眼視力僅為眼前30公分可見手指數，眼底檢查顯示為右眼中心視網膜動脈阻塞，經血管攝影併眼動脈血栓溶解劑注射及高壓氧治療後，視力回復至0.1，蘇先生目前積極控制血壓和冠心病，希望僅存的好眼不要罹病。

眼中風 表現為突發性、無痛地嚴重視力喪失

臺北榮總眼科部眼肌神經科鄭惠禎醫師指出，中心視網膜動脈阻塞即俗稱的眼中風。病人通常表現為突發性、無痛地嚴重視力喪失，目前可能的治療方法包括降低眼壓、血管攝影併眼動脈血栓溶解術、高壓氧及雷射血栓溶解術等，並無確切有效的治療方法。

因此，如何預防極為重要。鄭惠禎醫師進一步補充，目前已知眼中風的危險因子包括三高（高血壓，高血糖，高血脂）、抽菸、腦中風、頸動脈狹窄、冠心病等常見的心血管疾病，以及血液凝固異常等疾病。

空氣污染影響層面廣 靈魂之窗也深受其害

眼中風的防治除危險因子控制之外，在現代的環境下，是否尚有其他方法可以預防？臺北榮總眼科部眼肌神經科王安國主任表示，空氣污染毫無疑問地是一個全球性的問題，全球約有九成人口是居住在空氣污染超標的地方，且空氣污染的影響除了直觀地影響呼吸道疾病外，在國外的研究也指出，空氣污染已知會增加肺癌、腦中風、心肌梗塞等疾病的罹病風險及死亡率。

在過去的眼科研究中顯示，當空氣污染越嚴重，眼睛不舒服、結膜炎、乾眼症的比例會增加，且會有較多人因為眼睛不舒服而至急診室就診，甚至還有研究發現，當空氣污染升高時，視網膜血管會有收縮狹窄的情形。

一週空氣污染增加1ppb 眼中風機率就可能上升1.1倍

而在臺北榮總眼科部和國立陽明大學公共衛生研究所及元智大學合作，結合了臺灣健保資料庫、中央氣象局603個氣象測站，及環境保護署78個空污測站資料大數據分析發現，當一週內的空氣污染突然增加十億分之一（1ppb）時，發生眼中風的機率就可能上升1.1倍，其中又以患有糖尿病，高血壓，高血脂或是年齡大於65歲的老人發生風險更高1.4至2.16倍，此重大研究結果已刊登於美國眼科醫學會所屬的頂尖期刊—眼科學（Ophthalmology）。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47705/

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